BAMBINIxLAPACE. La campagna di Ai.Bi. in aiuto dell’Ucraina

Alla luce di quanto sta succedendo, Ai.Bi. Amici dei Bambini si è subito attivata per portare il proprio aiuto ai bambini e i ragazzi dell’Ucraina, dove opera del 1999. Con l’aiuto di tutti

La guerra. Nel cuore dell’Europa. Siamo nel 2022 e davvero si sperava e si pensava che non saremmo mai arrivati a scrivere una frase del genere. Invece dobbiamo farlo, perché la guerra è arrivata e non ci sono altri modi per dirlo.

#BAMBINIxLAPACE. La guerra in Ucraina, nel cuore dell’Europa

La guerra è arrivata là dove Ai.Bi. opera dal 1999 attraverso la Fondazione di beneficenza ucraina Drusie Ditiei Ukraina (Amici dei Bambini Ucraina), la cui sede è a Kiev. Qui risiede anche Masha, la nostra cooperante che sta vivendo questi drammatici momenti in prima persona, con la forza e la determinazione di chi è convinta che “nella guerra non vince nessuno, c’è solo chi perde”. E, purtroppo, i primi a perdere sono quasi sempre i più indifesi, bambini e ragazzi privati della libertà e della spensieratezza della loro età.

È a loro che è andato il nostro primo pensiero, perché da tempo Ai.Bi. sostiene i minori dell’orfanotrofio Volodarka; perché sono loro che i nostri sostenitori aiutano da lontano ed è per loro che, in queste ore, riceviamo chiamate ed email che ci chiedono un aggiornamento su come stanno i “nostri” ragazzi e come vivono questi momenti.

Una risposta univoca, in questo momento, non c’è, perché la situazione cambia di ora in ora.

Per questo, all’indomani della notizia dell’ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino e dei bombardamenti, Ai.Bi. si è attivata per portare il proprio sostegno ai “nostri” ragazzi dell’orfanotrofio Volodarka e a tutti i bambini in difficoltà.

Perché la guerra è sempre e comunque una tragedia, ma per chi non ha nemmeno la mano di mamma e papà da stringere per sentirsi un po’ più sicuro, il dramma è anche peggiore.

La campagna di Ai.Bi. #BAMBINIxLAPACE

Ai.Bi., quindi, insieme ai suoi partner locali, si è attivata per portare il proprio sostegno in tre direzioni principali:

– Un supporto psicologico specifico per i bambini e i ragazzi, implementando le attività che già vengono portate avanti sul territorio, in modo particolare negli orfanotrofi e per i minori in difficoltà familiare;

– L’organizzazione di attività ludiche che possano regalare ai minori un momento di spensieratezza e di speranza;

– La fornitura di aiuti concreti ai bambini, sottoforma di alimenti, vestiti, materiale scolastico e tutto quello di cui i nostri referenti sul territorio rileveranno il bisogno.

Siamo inoltre a disposizione per contribuire alle spese di trasporto per permettere ai minori di lasciare le zone più critiche del conflitto, coordinandoci con la rete di organizzazioni locali a tutela dei minori.

Per portare avanti tutte queste attività Ai.Bi. ha lanciato la campagna di raccolta fondi #BAMBINIxLAPACE, a cui chiunque può aderire con una donazione libera: ogni aiuto, in un momento come questo, è importante e fondamentale.

“Sono completamente contraria alla guerra; uno strumento che non ha alcun senso. Mai! Perché in guerra non ci sono vincitori, ci sono solo quelli che perdono. Io sono sicura: non combatterò mai! Non lo farò nemmeno per difendermi, perché non ha senso uccidere qualcuno per difendersi. E non fuggirò: se la guerra arriverà a colpire le case e le persone, ho già dato la mia disponibilità all’ospedale vicino casa per dare una mano in caso di bisogno”. Così dice Masha, cooperante di Ai.Bi. in Ucraina, con la forza e la certezza di chi sa come impegnarsi, da subito, concretamente, per i più deboli. Come da anni fa insieme ad Ai.Bi.

Le fanno eco le parole di Marco Griffini – Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini: “In momenti come quelli che stiamo vivendo oggi non riesco a non pensare continuamente a tutte quelle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che non hanno nemmeno il conforto di una famiglia. Il conforto di una voce rassicurante come quella di un padre, o la dolce carezza di una madre, capaci di allontanare dal cuore, anche se per un solo attimo, l’angoscia e la paura. Credo che sia nostro dovere, in questo momento, far sentire a tutti questi bambini e ragazzi che noi, padri, madri e famiglie, siamo al loro fianco. Che non li abbandoneremo e che la speranza, questa sì, non muore mai!”

