BAMBINIxLAPACE. TgR EstOvest. Su Rai3 il racconto dell’impegno di Ai.Bi. in Moldova

Su Rai 3 il servizio dedicato al sostegno ai rifugiati ucraini e ai bambini vulnerabili

Domenica 18 gennaio su Rai 3 è andato in onda, all’interno di TGR EstOvest, un servizio dedicato all’impegno di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS in Moldova a sostegno dei rifugiati ucraini e delle comunità moldave più vulnerabili. Il reportage racconta uno dei lunghi viaggi del ludobus della Pace, la ludoteca itinerante pensata per portare le attività di Amici dei bambini, tra giochi, formazione e supporto psicologico, in tutti i villaggi, anche quelli al di fuori delle “rotte” più battute dagli aiuti. Nell’occasione, il ludobus, partito dalla sede di A.Bi. Moldova ella periferia della capitale Chișinău, si è diretto verso l’estremo nord del Paese: oltre tre ore di strada per raggiungere Dondușeni, capitale del distretto monomimo a circa 200 km di distanza, portando con sé giochi, attività educative e momenti di condivisione.

In aiuto di bambini e famiglie più in difficoltà

Attraverso le interviste alle educatrici e all’animatrice Mihaela Mazur, nel serviziofiamrato dal giornalista Danilo elia, emerge il valore del gioco come strumento di integrazione e di unione tra bambini in difficoltà, moldavi e ucraini, segnati dall’esperienza della guerra.

Nel servizio intervengono anche Arianna Benesso, responsabile Europa dell’Est di Ai.Bi., e la direttrice esecutiva di Ai.Bi. Moldova Stela Vasluian, che evidenziano la nuova sfida rappresentata dalle famiglie in fuga dall’Ucraina, alla ricerca di stabilità in Moldova. “Il gioco è una lingua internazionale”, afferma Benesso, capace di abbattere barriere e creare legami anche nei contesti più fragili.

