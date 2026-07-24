BAMBINIXLAPACE. Ucraina. Aiutare i bambini a superare i traumi della guerra: la rinascita di Daria

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Scopri come i Child Friendly Space di Ai.Bi. restituiscono speranza e serenità ai più piccoli traumatizzati dal conflitto. Sostieni il progetto BAMBINIxLAPACE

Quando Daria ha iniziato a partecipare alle attività dello Spazio Posmishka, mostrava una scarsa motivazione a prendere parte agli incontri, si sentiva insicura, aveva bisogno di tempo per adattarsi al nuovo ambiente e incontrava difficoltà nel partecipare alle attività di gruppo. Per lei era complicato interagire con gli altri bambini, collaborare durante il lavoro di squadra e prendere iniziativa nelle attività collettive. Durante gli incontri, Daria tendeva a rimanere in disparte e non era sempre pronta a comunicare attivamente.

EMERGENZA UCRAINA

Grazie all’approccio attento, accogliente e paziente degli operatori del Child Friendly Space Posmishka, Daria è stata gradualmente coinvolta in diverse attività calibrate sui suoi interessi, sui suoi bisogni emotivi e sui suoi tempi di adattamento. Questo ha contribuito a creare un ambiente sicuro e confortevole nel quale la bambina ha potuto sentirsi accolta e sostenuta. Con il passare del tempo, questo percorso ha rafforzato la sua fiducia, ha favorito il suo progressivo coinvolgimento nelle attività di gruppo e ha migliorato la comunicazione con i coetanei.

Cosa sono i Child Friendly Space?

I Child Friendly Space sono luoghi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, dove poter realizzare attività a tutela dell’infanzia, nell’ambito degli interventi di protezione, supporto psicosociale ed educativo portati avanti da Ai.Bi. in collaborazione con la ONG locale Charity Fund Posmishka UA, all’interno del progetto: “Intervento multisettoriale integrato di protezione, educazione, salute e igiene per minori e caregiver nelle regioni di Dnipropetrovska e Zaporizka”.

Oggi Daria partecipa attivamente alle attività del centro, frequenta con regolarità gli incontri e prende parte con entusiasmo ai laboratori creativi e alle attività di gruppo. La storia di Daria evidenzia l’importanza di un approccio professionale, attento e personalizzato nel lavoro con bambini e adolescenti che necessitano di tempo per adattarsi e costruire relazioni di fiducia.

Grazie a un sostegno costante, a un ascolto attento dei suoi bisogni e alla creazione di un ambiente sicuro, le educatrici sono riuscite a favorire il suo graduale coinvolgimento nelle attività di gruppo, a rafforzare le sue competenze sociali e ad aiutarla a costruire esperienze positive di relazione con i coetanei. I cambiamenti positivi osservati nel comportamento e nel livello di partecipazione di Daria dimostrano il valore degli spazi di supporto per lo sviluppo personale e sociale dei bambini come lo Spazio Posmishka.

A cura degli espatriati e del personale di Ai.Bi. Amici dei Bambini nel Paese.

Ai.Bi. è presente in Ucraina dal 1999.

La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 4 anni. In questo tempo oltre 700 bambini sono morti e quasi 3.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.

Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.

Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza.

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