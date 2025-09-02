BAMBINIxLAPACE. Ucraina. I “nostri” 123 bambini della Ludoteca di Volodarka che resistono con i sogni

Share Post Share Whatsapp Messenger

Tra laboratori creativi, giochi e momenti di memoria, il progetto di Ai.Bi. Amici dei Bambini BAMBINIxLAPACE si impegna affinché, dopo più di tre anni di guerra, non si spezzi il filo della speranza dei più piccoli e indifesi

Continuare a sognare, anche quando la guerra sembra cancellare ogni speranza: è questo l’obiettivo delle attività realizzate nella Ludoteca di Volodarka di Ai.Bi. Amici dei Bambini, diventata un punto di riferimento per centinaia di piccoli ospiti e i oro genitori. Nell’ultima settimana, per esempio, sono stati 123 i piccoli visitatori (14 maschi e 109 femmine), insieme a 11 genitori.

La ludoteca, anche in questa fine estate in un’Ucraina non risparmiata dalle bombe, è rimasta uno spazio vivo, accogliente e dolce – in tutti i sensi, visto che i bambini hanno potuto gustare anche tanti dolcetti – dove gioco e terapia si intrecciano per restituire ai più piccoli un po’ di serenità.

Giochi e terapia

Tra le attività più significative: il gioco art-terapeutico “freno ai cattivi pensieri”, che ha permesso ai bambini di lavorare sulle emozioni, imparando a non fissarsi su quelle negative, e il laboratorio di acchiappasogni, nato dai racconti dei sogni cupi che la guerra porta con sé. Creare un proprio “acchiappasogni” ha dato loro la sensazione concreta di protezione e di speranza.

Non sono mancati momenti di leggerezza, come i giochi di movimento con i “pirati alla caccia del tesoro” (ricompensati con dolci), la proiezione del cartone “Il drago magico” per il relax, e la creazione del nuovo personaggio di fantasia “Kul’ka-Bul’ka”, inventato insieme ai bambini e diventato protagonista di storie e scherzi divertenti.

Altro momento molto apprezzato della settimana è stato la master class con la maestra Alissa, che ha guidato i piccoli nella realizzazione di disegni magici, accendendo la loro fantasia.

Non è mancato, infine, un momento di memoria e riflessione, con la “giornata dell’onore” dedicata agli eroi caduti per la difesa dell’Ucraina.

Piccoli passi

Sono state tutte attività che hanno aiutato bambine e bambini a non dimenticare che, anche in tempo di guerra, i sogni rimangono quelli di sempre: semplici e puri! Certo, nel contesto di conflitto e paura che da oltre tre anni segna la vita dell’Ucraina, i sogni inevitabilmente si fanno più fragili, più lontani… fino a rischiare di scomparire. Le attività della Ludoteca Volodarka servono proprio a tenrli vivi, per non spezzare quel filo sottile che li lega al futuro. Sono piccoli passi, laboratori, giochi e momenti di condivisione che restituiscono energia vitale, aiutano la crescita personale e, soprattutto, mantengono viva la speranza.

La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 3 anni. In questo tempo oltre 600 bambini sono morti e oltre 2.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.

Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.

Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza. EMERGENZA UCRAINA

E ricorda: ogni donazione gode delle seguenti agevolazioni fiscali.