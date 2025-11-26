BAMBINIxLAPACE. Ucraina. “Di notte ci bombardano e di giorno giochiamo per dimenticare”

Tra attività creative, terapia e sorrisi, 130 bambine e bambini trovano sostegno psicologico e momenti di gioia grazie alla Ludoteca di Amici dei Bambini
Nella ludoteca di Volodarka, in Ucraina, ogni giorno circa 130 bambini, insieme anche a qualche genitore, trovano un luogo protetto dove la guerra sembra allontanarsi almeno per qualche ora. Grazie al progetto BAMBINIxLAPACE, il personale di Ai.Bi. offre sostegno psicologico e attività educative a bambini e ragazzi che, da ormai quasi quattro anni, vivono sotto la minaccia costante dei bombardamenti.
Giocare per ritrovare la normalità
Anche in una settimana segnata dalla scarsa elettricità, per via dei continui attacchi dei russi alle strutture energetiche ucraine, la ludoteca è rimasta accesa dalla luce del gioco e dell’affetto. I bambini si sono immersi in giochi e attività come Dimmi tutto, scacchi, Fai in 10 secondi, Jenga, ritrovando concentrazione e normalità. Particolare successo ha avuto il laboratorio art-terapeutico “La luce dentro di me”: ciascuno ha disegnato una lampada e vi ha scritto ciò che lo scalda davvero – i sorrisi dei parenti, gli amici, i ricordi belli, perfino i giocattoli preferiti. Ne è nato un percorso per “misurare” la propria brillantezza interiore e capire come aumentarla. Alla fine, il calore emotivo era così forte che qualcuno ha chiesto di aprire le finestre…
Una luce che non si lascia spegnere
I bambini hanno poi scoperto il significato del proprio nome, trasformato in sticker personalizzati, e si sono messi alla prova con ago e filo, creando un cuore con una tecnica nuova che li ha entusiasmati. Non sono mancati momenti di relax con film e snack.
In un paese ferito, che ormai deve fare i conti con l’arrivo del freddo e dell’inverno, che rende tutto più complicato a causa dei continui blackout per la difficoltà di garantire le forniture energetiche, duramente colpite dai bombardamenti, la ludoteca di Ai.Bi. resta uno spazio di pace: un luogo dove la resilienza dei bambini si accende ogni giorno, come una luce che non si lascia spegnere.
La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo
Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 3 anni. In questo tempo oltre 600 bambini sono morti e oltre 2.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.
Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.
Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza.