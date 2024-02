BAMBINIxLAPACE. Ucraina. Due anni di guerra: un’Adozione a Distanza per restituire l’infanzia a Dania, Zhenia, Vladik e Anghelina

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Sul portale di Ai.Bi. sono pubblicati tre appelli per aiutare tre bambini ucraini. Dania, Zhenia, Vladik e Anghelina hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra. Con un’Adozione a Distanza potrai aiutare almeno uno di loro a ritrovare l’infanzia perduta

Da due anni l’Ucraina è teatro di un conflitto che ha provocato morti, profughi e una grave crisi umanitaria. Tra le vittime più vulnerabili ci sono i bambini, che hanno visto la loro vita stravolta dalla violenza, dalla paura e dalla povertà.

Bambini che meritano di studiare, crescere e vivere in pace, come tutti i bambini del mondo. Bambini che hanno bisogno del tuo aiuto per ritrovare la loro infanzia perduta.

Sul sito di Ai.Bi. sono pubblicati tre appelli per attivare un’Adozione a Distanza per quattro bambini ucraini: Dania, Zhenia, Vladik e Anghelina.

Anche loro meritano di crescere, studiare e sognare, come tutti i bambini. Il tuo sostegno potrà aiutare almeno uno di loro a ritrovare l’infanzia perduta.

Il sorriso di Dania

Dania ha 11 anni e vive al villaggio Logvyn, nella regione di Donetsk, La sua casa è stata danneggiata dai bombardamenti e la sua famiglia ha perso tutto. Dania va a scuola, ma spesso le lezioni vengono interrotte dagli allarmi o dalle sparatorie.

Nonostante questo, Dania non si lascia abbattere. È un ragazzo socievole e creativo, appassionato di calcio e di break dance. Ama frequentare la ludoteca di Ai.Bi., dove può giocare, imparare e divertirsi in un ambiente sicuro e protetto. Lì ha trovato degli amici e degli educatori che lo ascoltano e lo sostengono. Dania è un bambino sincero e generoso, che condivide con gli altri i suoi sogni e le sue speranze. Dania è un bambino che ha bisogno di amore, attenzione e protezione, come tutti i bambini del mondo. Ma la guerra in Ucraina lo mette costantemente in pericolo e gli impedisce di godersi appieno la sua infanzia.

La storia di Zhenia

Zhenia ha 8 anni e vive in una piccola casa nella città di Dnipro, dove si è rifugiata con la sua famiglia dopo aver abbandonato il loro villaggio natale, vicino alla linea del fronte. La sua famiglia vive in condizioni di estrema povertà, senza un lavoro stabile e senza i servizi essenziali. Zhenia va a scuola, ma spesso non ha i materiali necessari per studiare. Nonostante questo, Zhenia non perde mai il sorriso. È una bambina molto allegra e curiosa, che ama ballare, cantare, disegnare e soprattutto scolpire dalla plastilina. Ama frequentare la ludoteca gestita da Ai.Bi., dove può esprimere la sua creatività e la sua fantasia. Lì ha trovato degli amici e degli educatori che la incoraggiano e la stimolano. Zhenia è una bambina intelligente e vivace, che ha sempre una domanda o una risposta pronta. Zhenia è una bambina che ha bisogno di amore, attenzione e protezione, come tutti i bambini del mondo. Ma la guerra in Ucraina le ha tolto la sua casa e la sua tranquillità.

Un futuro per Vladik

Vladik ha 9 anni e vive con la sua famiglia in un campo profughi nella regione di Kiev, dopo aver lasciato la loro città di origine, Lugansk, sotto il controllo dei separatisti. La sua famiglia vive in una tenda, senza acqua, elettricità e riscaldamento. Vladik va a scuola, ma spesso si sente isolato e discriminato dagli altri bambini. Nonostante questo, Vladik non si arrende. È un ragazzo molto attivo e curioso, che ama giocare, leggere e usare il tablet. Ama frequentare la ludoteca gestita da Ai.Bi., dove può divertirsi, apprendere e socializzare. Lì ha trovato degli amici e degli educatori che lo aiutano e lo guidano. Vladik è un ragazzo coraggioso e determinato, che ha sempre una parola gentile o un gesto d’affetto. Vladik è un bambino che ha bisogno di amore, attenzione e protezione, come tutti i bambini del mondo.

I sogni di Anghelina

Anghelina ha 12 anni e vive a Berezna. La sua famiglia è povera e ha difficoltà a far fronte alle spese quotidiane. Il padre e il fratello maggiore hanno una disabilità e non possono lavorare. La madre fa il suo possibile per mantenere tutti, lavorando in una fabbrica di mobili.

La bambina ha una passione: il ballo. Frequenta le lezioni di danza, partecipa a esibizioni e ha vinto alcune gare. Il ballo è per lei un modo per esprimersi, per dimenticare i problemi, per sognare un futuro migliore.

Cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Se vuoi aiutare Dania, Zhenia, Vladik, Anchelina e tanti altri bambini come loro, puoi adottarli a distanza con Ai.Bi., gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare.

Con 50 euro al mese potrai garantire a uno di loro la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la foto del bambino che scegli si sostenere e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Per motivi di privacy non possiamo mostrare la loro foto. Le immagini che vedi sono state generate con l’Intelligenza Artificiale. Riceverai la foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.