Bolivia. Abbandonata e abusata, Velentina, 8 anni, cerca un nuovo futuro

Abbandonata dalla madre per difendere il patrigno che ha abusato di lei, Valentina cerca nell’Adozione a Distanza una nuova possibilità per trasformare la sua vita

Dopo la morte del padre, Valentina e le sue sorelle hanno vissuto insieme alla loro madre per due anni prima che la donna iniziasse una relazione con un altro uomo, dal quale ha avuto un’altra figlia.

Purtroppo, dopo qualche tempo, la scuola in cui vanno le bambine ha presentato una denuncia perché il patrigno aveva abusato sessualmente delle sorelle maggiori. L’uomo è stato immediatamente arrestato, trovandolo in stato di ebbrezza e sotto il possibile effetto di sostanze stupefacenti.

Orfana di padre, abbandonata anche dalla mamma

Pochi giorni dopo questo episodio, la madre ha abbandonato i figli per difendere il suo compagno, nonostante fosse a conoscenza della gravità dell’aggressione subita dalle figlie. Anche lei ha continuato a bere e fare utilizzo di sostanze stupefacenti, disinteressandosi completamente della cura e della protezione delle bambine.

I servizi sociali hanno così avviato la ricerca di eventuali parenti che potessero occuparsi dei minori ma, non avendo trovato chi fosse disposto a prendersene cura, i bambini sono stati affidati agli orfanotrofi: le sorelle maggiori sono entrate nel Centro di Accoglienza Amor de Dios Penny, mentre i fratelli più piccoli sono stati accolti nel Centro di Formazione Gota de Leche.

La vita in orfanotrofio

Attualmente le sorelle vivono in un ambiente sicuro, dove possono ricevere alimentazione, istruzione, accompagnamento psicologico e la protezione necessaria per il loro benessere e sviluppo.

Valentina è una di loro. Una bambina molto dolce, che ama stare al Centro Amor de Dios “Penny”, mantiene buone relazioni e forti legami affettivi con le sorelle e va d’accordo con le altre bambine.

Frequenta regolarmente la scuola Virgen del Mar e non riceve visite familiari.

Dal punto di vista della salute, è una bambina sana e riceve controlli medici regolari.

A livello comportamentale, mostra un comportamento coerente con il suo sviluppo evolutivo. Partecipa attivamente a giochi di fantasia e attività motorie, segue ordini complessi e mostra grande interesse nell’apprendere cose nuove.

Un’adozione a distanza per cambiare il destino

In tutto questo, però, manca qualcosa: l’amore di qualcuno che possa far sentire alla bambina quanto la sua esistenza sia importante. Che possa idealmente tenerle la mano e accompagnarla in un percorso di crescita che rimarrà per sempre segnato dalla terribili vicende passate, ma potrà tracciare una rotta differente verso un futuro altrimenti impensabile.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire al minore la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Valentina. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.