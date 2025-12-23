Bolivia. Alicia sta costruendo il suo riscatto, ma non può farlo da sola

Share Post Share Whatsapp Messenger

Con un’Adozione a Distanza potrai diventare parte della sua storia di rinascita da una vita segnata da violenza e trascuratezza

L’infanzia della giovane Alicia, come quella dei suoi fratelli, è stata segnata dalla negligenza della madre e da un contesto familiare fragile, aggravato dalla perdita del padre e dai gravi problemi di alcol che hanno coinvolto gli adulti di riferimento. Una realtà fatta di incertezze, mancanza di cure e assenza di punti fermi.

L’intervento

Nel 2022, grazie all’intervento dei servizi sociali, Alicia e i suoi fratelli sono stati accolti in un orfanotrofio, trovando finalmente un luogo sicuro.

Dopo alcuni mesi, però, sono rientrati con la madre in un tentativo di reintegrazione familiare che, purtroppo, non ha avuto l’esito sperato. Nel 2024 la situazione è nuovamente precipitata: la madre Judit e il suo compagno Yhojan sono stati coinvolti in gravi problemi legali, e sono stati proprio i vicini a denunciare alle autorità non solo un episodio di furto, ma anche la trascuratezza in cui vivevano i minori.

Alicia e i suoi fratelli sono così tornati in strutture di accoglienza: Alicia e la sorella Wendy sono state trasferite al Centro Amor de Dios “Penny”, uno degli orfanotrofi con i quali collabora Ai.Bi. in Bolivia, dove oggi stanno cercando di ricostruire la loro vita.

Con un’Adozione a Distanza puoi aiutare Alicia a continuare il suo percorso di crescita, garantendole istruzione, stabilità e speranza. Un piccolo gesto da parte tua può diventare per Alicia un’opportunità concreta di riscatto e di futuro.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Alicia è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una minore in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Alicia la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Alicia ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Alicia. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.