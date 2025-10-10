Bolivia. Dopo un’infanzia di violenza, Mayli non vuole perdere la speranza

Share Post Share Whatsapp Messenger

A dieci anni, Mayli ha conosciuto solo la paura, ma non smette di credere nella possibilità di una vita diversa. Con un’adozione a distanza potrai aiutarla a fidarsi del prossimo e restituirle il diritto all’infanzia

Mayli è una bambina di 10 anni che vive in Bolivia, nel centro di accoglienza José Soria, a La Paz.

Fino a poco tempo fa abitava a Coroico, insieme alla sorella, alla madre e al patrigno. La loro vita era segnata da violenza e paura: i litigi erano quotidiani e le bambine spesso subivano maltrattamenti. Quando la situazione è diventata insostenibile, Mayli e la sorella hanno trovato il coraggio di scappare.

L’intervento

Gli insegnanti, notando le loro assenze e il disagio crescente, hanno denunciato il caso. La Difensoria dell’Infanzia è intervenuta subito, portando le due sorelle in un luogo sicuro. Da allora, Mayli ha iniziato un nuovo cammino di speranza. Oggi vive protetta, frequenta la scuola e riceve sostegno psicologico ed educativo. Anche se il percorso non è facile, sta imparando a fidarsi di nuovo e a costruire la serenità che ogni bambina merita.

In orfanotrofio

Quando è arrivata al centro, era spaventata e arrabbiata. Mayli non ha ancora documenti né assicurazione sanitaria. Ha bisogno di cure, di istruzione, di un futuro. Ma soprattutto ha bisogno di sapere che non è sola.

Con un’adozione a distanza puoi offrirle tutto questo: la possibilità di continuare a studiare, ricevere assistenza medica, crescere protetta e amata.

Scegli di stare accanto a Mayli. Il tuo gesto può cambiare la sua vita — e riempire la tua di un sorriso che arriva da lontano.

Attiva ora un’adozione a distanza. Dona a Mayli la speranza che merita.

Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Adottare a Distanza Mayli è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Mayli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Mayli ti sta già aspettando!

Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Mayli, accompagnandola, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.