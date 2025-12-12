Bolivia. Jacov, 6 anni, un’infanzia negata e il sogno di un futuro diverso

Share Post Share Whatsapp Messenger

Abbandonato, spaventato e separato dal fratellino, Jacov oggi vive in un orfanotrofio: con un’Adozione a Distanza puoi offrirgli cure, sicurezza e la serenità che non ha mai avuto

C’è un bambino, a Colquiri, che oggi ha più paura che ricordi felici. Si chiama Jacov, ha appena 6 anni, e abbandono, fame e violenza sono drammaticamente parte della sua infanzia.

La storia di Jacov

Allertati dai vicini, gli operatori dell’Ufficio del Garante del Minore in Bolivia hanno scoperto che lui e i suoi fratelli vivevano in grave rischio: la madre, schiacciata dalla dipendenza dall’alcol, li lasciava soli per ore, senza cibo né cure. A volte erano i professori o i vicini a portare qualcosa da mangiare o un paio di scarpe, ma la situazione peggiorava ogni giorno.

Il padre ha rifiutato qualsiasi responsabilità: oggi vive con un’altra compagna e altri cinque figli. La madre, spesso ubriaca, si presentava alla loro porta lanciando pietre e rompendo finestre. Anche i nonni materni, già impegnati a crescere altri nipoti, non hanno potuto farsene carico per paura delle reazioni della figlia.

L’intervento

Trovati soli e affamati, i bambini sono stati portati dalla polizia in un albergo transitorio. Successivamente, il giudice ha disposto l’ingresso di Jacov e della sorellina Masiel nel Centro di Accoglienza José Soria, mentre il fratellino più piccolo è stato destinato a un altro centro per bambini. Una separazione dolorosa, difficile da spiegare a un bimbo che chiedeva solo perché non potesse stare vicino al suo fratellino.

Quando è arrivato, Jacov piangeva, impaurito e fragile. Era piccolo per la sua età, conseguenza della malnutrizione. Non aveva documenti, non aveva certezze.

È un bambino dolce, tranquillo e socievole: chiede solo una possibilità.

Oggi Jacov ha bisogno di te.

Con un’Adozione a Distanza puoi offrirgli cure mediche, alimentazione adeguata, istruzione e la serenità che ogni bambino merita. Puoi essere per lui quel riferimento stabile che la vita finora gli ha negato.

Aiutalo a crescere. Aiutalo a sentirsi amato.

La tua scelta può cambiare tutto.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Jacov è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un minore in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Jacov la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Jacov ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Jacov. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.