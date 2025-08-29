Bolivia. Matteo sta sognando un domani. Tu puoi aiutarlo a farlo diventare reale 

Share Post Share Whatsapp Messenger

Ha perso la mamma e il papà, ha vissuto in strada, ha conosciuto la solitudine e la povertà… ora Matteo ha otto anni e bisogno di cure, scuola e affetto. Con un’Adozione a Distanza potrai dargli la possibilità di crescere sereno

L’infanzia di Matteo è stata segnata dal dolore e dalla solitudine: dopo aver vissuto fin dai due anni e mezzo con i nonni materni, nel 2022 ha perso la mamma a causa di una grave malattia legata all’alcol. Il padre, da sempre assente, lo ha incontrato appena tre volte dopo quel momento e poi è scomparso, lasciandolo ancora una volta senza punti di riferimento.

Dopo la morte della madre, il nonno ha cercato di prendersi cura di lui, ma la sua salute fragile, aggravata da un diabete non controllato, non gli ha permesso di offrire al nipote la stabilità necessaria. A gennaio 2025, Mateo è stato trovato per strada, smarrito e solo: l’ennesima prova di quanto la sua vita fosse precaria e vulnerabile. L’indagine sociale ha confermato una condizione di negligenza e povertà: Mateo saltava spesso la scuola e trascorreva le giornate in strada, esposto a cattive influenze.

Al centro di accoglienza

Per proteggerlo, il bambino è stato accolto nel centro José Soria nel febbraio del 2025.

Sul piano della salute, al suo arrivo soffriva di carie, anemia e parassitosi: problemi che oggi sta affrontando. Ma le cicatrici invisibili della sua storia richiedono un supporto ancora più prezioso: quello di qualcuno che scelga di stargli accanto.

La possibilità di un’infanzia

Con un’Adozione a Distanza puoi diventare per Mateo la presenza stabile che gli è sempre mancata. Grazie al tuo aiuto, avrà cibo, istruzione, cure mediche e soprattutto la certezza di non essere più solo.

Aiutalo a crescere, dona a Mateo l’infanzia che merita.

l modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Adottare a Distanza Matteo è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Matteo la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Matteo ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale Matteo. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.

Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Matteo, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.