AiBiNews

Bonus Mobili. Guida completa per le spese 2026

Pubblicato il

Detrazione valida indipendentemente dalla residenza, ma non cumulabile con il bonus elettrodomestici

Il bonus mobili conferma importanti novità per il 2026: la detrazione al 50% si applica anche agli arredi per le seconde case.

La guida alle agevolazioni

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha aggiornato proprio in questi giorni la guida ufficiale sull’agevolazione, in passato molto spesso fraintesa.
Diversamente da altri bonus edilizi, per accedere al beneficio riguardante i mobili non è necessario risiedere nell’immobile né possederlo come abitazione principale: la misura spetta a prescindere dal titolo di possesso o dalla residenza.
Il bonus riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, a condizione che gli interventi siano iniziati almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. Ciò significa che per le spese sostenute nel 2026, le ristrutturazioni devono essere partite dal 2025.

Limiti di spesa e sistemi di pagamento

Il tetto massimo di spesa resta fissato a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, con detrazione ripartita in dieci rate annuali. Nel calcolo rientrano anche i costi di trasporto e montaggio. Se il bonus viene utilizzato per più anni sullo stesso intervento, il plafond si riduce progressivamente, mentre chi ristruttura più immobili può usufruire del limite più volte.
Sul fronte dei pagamenti, non è richiesto il bonifico “parlante”: sono ammessi bonifici ordinari e pagamenti con carta di credito o debito, mentre contanti e assegni restano esclusi. Il bonus è valido anche in caso di acquisto tramite finanziamento, purché il pagamento al venditore sia tracciabile. Da ricordare, però, che non è cumulabile con il nuovo bonus elettrodomestici gestito dal Ministero delle Imprese, concesso una sola volta per nucleo familiare.