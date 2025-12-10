Bonus psicologo. Ecco le graduatorie ufficiali

Via alle prime sedute: obbligo di iniziare entro 60 giorni dalla concessione del contributo
Sono state pubblicate le graduatorie definitive per il Bonus psicologo e, con esse, la possibilità per i beneficiari di prenotare le prime sedute. L’Inps ha chiarito che il primo incontro dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda, con decorrenza fissata al 5 dicembre 2025. Il mancato rispetto di questo termine comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale scorrimento delle graduatorie, previsto una sola volta.
Come è avvenuta la selezione?
La selezione degli aventi diritto è avvenuta in base all’ISEE, privilegiando i valori più bassi e, in caso di parità, l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il bonus garantisce fino a 50 euro a seduta per un importo massimo che può arrivare a 15 mila euro per la fascia con Isee più basso.
Per ampliare il numero dei beneficiari, il ministero della Salute ha unificato i fondi del 2024 e del 2025, destinando integralmente all’attuale procedura l’ammontare complessivo di 21,5 milioni di euro. La scelta ha permesso di stilare un’unica graduatoria valida per il 2025, ottimizzando risorse e tempistiche.
Dove controllare?
Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito dell’INPS e cercando il servizio Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo. Una volta autenticati, è possibile consultare l’esito della domanda, l’importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista scelto.
Altri dettagli
Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dal 5 dicembre 2025. L’importo spettante non verrà mai versato direttamente al beneficiario: l’Inps pagherà il professionista fino a un massimo di 50 euro a seduta, a condizione che le Regioni e la Provincia di Bolzano trasferiscano preventivamente le risorse all’Istituto. Solo dopo tali accrediti potranno essere rimborsate le sedute effettivamente svolte.