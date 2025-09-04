Carta Dedicata a Te. Via al bonus 2025

Niente domande da presentare: l’Inps individua i beneficiari con Isee fino a 15mila euro. Ecco come ottenere i 500 euro della Carta Dedicata a Te
Come ampiamente annunciato, a settembre 2025 torna la Carta Dedicata a Te, il sostegno economico destinato alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. La misura, finanziata con 500 milioni di euro dal Governo, sarà gestita dall’Inps e distribuita attraverso Poste Italiane, senza necessità di presentare domanda.
Il contributo
E proprio l’INPS ha recentemente emanato una circolare in cui ha illustrato i requisiti di accesso alla social card, le modalità di erogazione e le indicazioni ai comuni per gli elenchi dei beneficiari.
Per ottenere la carta prepagata del valore di 500 euro, già caricata e pronta all’uso, infatti, non serve fare richiesta, ma è sufficiente avere un Isee non superiore a 15mila euro: i nuclei che rispettano questo requisito saranno individuati automaticamente dall’Inps e segnalati entro l’11 settembre ai Comuni, i quali avranno a loro volta 30 giorni di tempo per verificare e consolidare le liste e avvertire, poi, gli aventi diritto.
Tra tutti gli aventi diritto, la priorità verrà stabilita secondo il numero dei componenti del nucleo familiare mentre, a parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.
Una volta ricevuta la lettera, i cittadini potranno recarsi presso l’ufficio postale più vicino per ritirare la carta. La distribuzione dovrebbe completarsi entro i primi dieci giorni di ottobre. Per mantenere il diritto al sussidio, è però necessario utilizzare la carta almeno una volta entro il 16 dicembre 2025; la validità della prepagata cesserà il 28 febbraio 2026.
Oltre al credito di 500 euro, il programma prevede anche accordi con supermercati, catene e negozi convenzionati che offriranno ulteriori sconti sui prodotti, anche su quelli non acquistati direttamente con la carta. L’elenco degli esercizi aderenti sarà diffuso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Un supporto per le famiglie
La Carta Dedicata a Te rappresenta un aiuto concreto per le famiglie più fragili, in un periodo di forte pressione sul costo della vita. La semplicità della procedura, che elimina la necessità di presentare domanda, garantisce un accesso rapido ed equo al bonus, permettendo di alleggerire le spese quotidiane e assicurare un supporto immediato a chi ne ha più bisogno.