Repubblica Democratica del Congo. Fede e politica insieme per spegnere la guerra

Le comunità religiose lanciano un piano di pacificazione nazionale con il sostegno del presidente Tshisekedi. Dal “mese della pace” a una conferenza internazionale per il finanziamento della ricostruzione

Le confessioni religiose della Repubblica Democratica del Congo hanno deciso di unire le forze per promuovere un percorso di riconciliazione nazionale e porre fine a oltre trent’anni di conflitti armati che hanno insanguinato il Paese, ma che soprattutto nell’ultimo periodo stanno sconvolgendo la vita della popolazione, in particolare nella zona del Nord Kivu e la città di Goma, dove hanno sede i due orfanotrofi con i quali Ai.Bi. Amici dei Bambini collabora.

L’incontro

Lunedì 25 agosto, a Kinshasa, la Conferenza episcopale nazionale del Congo (Cenco), la Chiesa di Cristo in Congo (Ecc), la Piattaforma delle confessioni religiose e la Coalizione interconfessionale per la Nazione hanno presentato una road map articolata in quattro fasi, sottoposta anche al presidente Félix Tshisekedi. L’obiettivo dichiarato è “ristabilire la pace, la coesione nazionale, la convivenza e consolidare il diritto democratico”, favorendo una “uscita olistica e duratura” dal ciclo di violenza.

Cessato e il fuoco e “patto sociale” per la pace

La prima fase punta a creare un clima favorevole al dialogo, attraverso un “mese della pace” con attività spirituali, azioni di sensibilizzazione e la celebrazione di un culto ecumenico nazionale, esteso anche alle aree sotto controllo dell’M23, uno dei principali gruppi ribelli. L’intento è scardinare pratiche dannose e diffondere valori di fratellanza, solidarietà e rispetto reciproco. Parallelamente, le religioni promuovono iniziative di advocacy per un cessate il fuoco effettivo, il sostegno agli sfollati e il disimpegno dei gruppi armati.

La seconda fase prevede due dialoghi complementari: uno “degli esperti”, che dovrà porre le basi razionali e tecniche di un futuro Patto sociale per la pace, affrontando temi cruciali come governance, giustizia e gestione delle risorse; e uno politico, definito come “il culmine del processo”, volto a ottenere un compromesso patriottico tra maggioranza, opposizione armata e non armata, società civile e diaspora.

Infine, la road map chiama in causa anche la comunità internazionale. Essendo la crisi congolese intrecciata a interessi e ingerenze straniere, è prevista una conferenza sulla pace nella regione dei Grandi Laghi e un summit per il finanziamento della ricostruzione.

