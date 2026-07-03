AibiWeek. Per conoscere adozione, affido e accoglienza, prima della pausa estiva

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Anche nella prima settimana di luglio, Ai.Bi. Amici dei Bambini e la sua scuola di Formazione Faris propongono due appuntamenti per conoscere il mondo dell’Adozione internazionale e uno su tutte le modalità per accogliere i minori in difficoltà: dall’affido familiare al diventre tutori di MISNA

Sabato 4 luglio

Ai.Bi. Amici dei bambini

L’incontro con l’Adozione Internazionale

On Line

Ore 9:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 7 luglio

FARIS – Family Relationship International School

Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza

On Line

Ore 18:00

Gratuito

Un webinar per capire meglio chi sono i bambini in difficoltà familiare oggi, nel mondo e in Italia.

L’obiettivo è quello di offrire uno squarcio sul mondo dei minori che vivono la necessità di essere accolti e approfondire le differenti modalità di accoglienza attraverso le quali è possibile diventare un riferimento per loro.

Affido, Adozione nazionale e Adozione internazionale sono sicuramente le modalità più conosciute, ma non le uniche. Esistono, infatti, altre possibili opzioni per aiutare un minore in difficoltà, come, per esempio, diventare tutori per Minori Stranieri Non Accompagnati.

Durante le 2 ore di incontro verrà fornito un orientamento generale su tutte queste modalità di accoglienza a tutti coloro che vogliono saperne di più sulle bambine e i bambini abbandonati e su cine poterli accogliere.

Informazioni e iscrizioni: QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. Amici dei bambini

L’incontro con l’Adozione Internazionale

On Line

Ore 17:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI