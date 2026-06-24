Il Polo Ai.Bi.: un percorso che intreccia formazione, consulenza e sensibilizzazione per le aziende

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Il polo Ai.Bi. in azienda, tramite la scuola di formazione e consulenza Faris, porta nella quotidianità lavorativa i valori dell’accoglienza e dell’attenzione reciproca

Nel mondo del lavoro sta crescendo il desiderio di costruire ambienti più attenti alle persone, capaci di sostenere le famiglie e di valorizzare le relazioni. È in questo scenario che prende forma il Polo Ai.Bi. in azienda, l’insieme dei servizi e delle competenze che Ai.Bi. mette a disposizione delle imprese attraverso FARIS, la sua scuola di formazione e consulenza. Un luogo ideale, più che fisico, dove l’esperienza maturata in oltre quarant’anni di accoglienza familiare diventa un patrimonio condiviso con chi ogni giorno costruisce comunità professionali.

Scopri la proposta di Ai.Bi. per le aziende

Una nuova cultura dell’accoglienza e del benessere relazionale

Il polo nasce come un ecosistema vivo e integrato, pensato per accompagnare le aziende che desiderano sviluppare una cultura organizzativa centrata sulla cura, sulla responsabilità sociale e sul benessere delle persone. È un percorso che intreccia formazione, consulenza e sensibilizzazione, offrendo strumenti concreti per portare nella quotidianità lavorativa i valori dell’accoglienza e dell’attenzione reciproca.

Avvicinare i dipendenti all’accoglienza familiare

Dentro questo spazio trovano posto le attività dedicate all’affido e all’adozione, che Ai.Bi. propone alle aziende attraverso testimonianze, incontri e sportelli di ascolto. Sono momenti che avvicinano i dipendenti ai temi dell’accoglienza familiare e che permettono di scoprire quanto questi percorsi possano arricchire non solo la vita privata, ma anche il clima interno di un’organizzazione. È un modo per ricordare che la formazione sull’adozione e l’accompagnamento alle famiglie fanno parte a pieno titolo della visione della Corporate Family Responsibility.

Benessere relazionale e organizzativo

Accanto a questo si sviluppano i programmi dedicati al benessere relazionale e organizzativo, un ambito in cui FARIS porta la sua esperienza nella gestione dello stress, nella comunicazione empatica, nella leadership che sa ascoltare e nella prevenzione dei conflitti e delle molestie. Ogni percorso è pensato per aiutare le persone a stare bene e a portare nel lavoro una presenza più consapevole e serena. È un investimento che si riflette sulla qualità delle relazioni e sulla capacità di costruire ambienti collaborativi e rispettosi.

Progettare insieme

Il termine polo racconta bene la natura di questo progetto. Non indica un edificio, ma un centro di competenze che raccoglie formazione, counselling, percorsi sull’affido e sull’adozione, iniziative di volontariato aziendale culturale e interventi di prevenzione del disagio. Tutto viene co-progettato con le imprese, perché ogni realtà ha la sua storia, i suoi bisogni e il suo modo unico di prendersi cura delle persone che la abitano.

Guardando all’orizzonte della sostenibilità, il polo Ai.Bi. rappresenta anche una leva importante per la dimensione sociale degli ESG. Rafforza la cultura dell’inclusione, sostiene la genitorialità, promuove ambienti di lavoro sicuri e coesi e genera impatto attraverso il volontariato aziendale culturale. È un modo concreto per trasformare la responsabilità sociale in azioni quotidiane che migliorano la vita delle persone e la qualità delle organizzazioni.

Per tutte le aziende che desiderano intraprendere un percorso di crescita umana e organizzativa, FARIS offre un accompagnamento competente e personalizzato. Un invito a scoprire come la cura delle relazioni possa diventare una risorsa strategica per il futuro del lavoro.

Scopri tutte le proposte dedicate alle imprese nella sezione aziende del sito Ai.Bi. attraverso la pagina dedicata alla Corporate Family Responsibility.

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A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini e del Faris – Family Relationship International School, la scuola di relazioni familiari, formazione e consulenza del Gruppo Ai.Bi.