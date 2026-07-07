La sostenibilità sociale in azienda parte dalle relazioni

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Con la Corporate Family Responsibility di Ai.Bi., la dimensione sociale diventa un motore di crescita e impatto

Ogni impresa lascia una traccia nel tempo. Una parte è fatta di risultati economici, innovazione, prodotti. L’altra, spesso meno visibile ma più duratura, è la legacy relazionale che l’azienda costruisce con le persone, con i clienti, con il territorio, con il mondo. È questa eredità sociale che oggi definisce la credibilità di un’organizzazione ed è proprio qui che entra in gioco la S degli ESG, una dimensione che non riguarda solo il benessere interno o esterno ma l’intero ecosistema di relazioni che l’impresa genera. Una S a 360°.

Scopri la proposta di Ai.Bi. per le aziende

La trasformazione del lavoro, la frammentazione dei team, la povertà educativa e l’aumento dei fenomeni di marginalità e abbandono nella nostra società hanno reso evidente che un’impresa può essere sostenibile solo se è capace di generare relazioni sane, fiducia interna e responsabilità verso la comunità. La S degli ESG non è un adempimento, è un indicatore di maturità organizzativa.

Perché la S degli ESG è oggi un fattore strategico

La dimensione sociale è ormai un driver strategico, non un elemento accessorio.

Se ti sta a cuore la legacy relazionale della tua organizzazione, la CFR – Corporate Family Responsibility, proposta da Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione ETS, rappresenta un modello concreto per portare la S dentro la vita quotidiana dell’impresa. La CFR aiuta le aziende a valorizzare le relazioni interne, a costruire un clima di cura reciproca e a generare un impatto sociale reale al di fuori dei confini aziendali. Non è un progetto aggiuntivo, è un modo di pensare l’impresa come comunità.

Oggi la S degli ESG è decisiva perché il futuro del lavoro non si gioca solo sulla tecnologia, ma sulla qualità delle relazioni. E la CFR è la strada per trasformare questa consapevolezza in azione.

Vuoi portare la dimensione sociale al centro della tua azienda e migliorare la legacy relazionale. Scopri la proposta CFR – Corporate Family Responsibility di Ai.Bi. per le imprese: percorsi, workshop, attivazioni interne e progetti sul territorio.

Scopri la proposta di Ai.Bi. per le aziende

Scopri tutte le proposte dedicate alle imprese nella sezione aziende del sito Ai.Bi. attraverso la pagina dedicata alla Corporate Family Responsibility.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini e del Faris – Family Relationship International School, la scuola di relazioni familiari, formazione e consulenza del Gruppo Ai.Bi.