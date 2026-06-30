Corporate Family Responsibility: il valore sociale che fa crescere l’azienda

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La Corporate Family Responsability non è un progetto da aggiungere alla lista delle attività ma un modo di ripensare il rapporto tra impresa e comunità

La Corporate Family Responsability -CFR- di Ai.Bi. Amici dei Bambini è un servizio che non si limita a coinvolgere le aziende in iniziative di solidarietà, ma costruisce un vero percorso di responsabilità familiare e sociale dentro e attorno all’impresa. È un modello che parte dall’idea che il benessere delle persone non si esaurisca nel luogo di lavoro, ma attraversi la vita quotidiana, la genitorialità, le fragilità e le relazioni. Per questo la CFR accompagna le aziende in un cammino che tocca formazione, welfare, volontariato, comunicazione sociale e sostegno concreto ai progetti di accoglienza.

Scopri la proposta di Ai.Bi. per le aziende

CFR: crescita interna, volontariato e team building

Chi sceglie di aderire alla Corporate Family Responsability di Ai.Bi. scopre che il servizio è molto più articolato di quanto sembri a prima vista. C’è la parte dedicata alla crescita interna, con percorsi che aiutano i dipendenti a sviluppare competenze relazionali, a comprendere meglio i bisogni dei loro cari, a riconoscere il valore dell’accoglienza come cultura aziendale. Ci sono poi le esperienze di volontariato, che diventano momenti di team building autentico: giornate in cui i collaboratori incontrano comunità educative, famiglie affidatarie, minori seguiti da Ai.Bi., e tornano in azienda con uno sguardo diverso sul proprio ruolo sociale.

CFR: fare del bene fa bene anche in azienda

Accanto a questo, la CFR offre alle imprese la possibilità di sostenere in modo diretto i progetti della Fondazione. A volte si tratta di donazioni di prodotti che vengono recuperati e distribuiti alle famiglie in difficoltà, altre volte di campagne condivise che permettono di finanziare interventi in Italia e all’estero. In certi casi, invece, l’azienda sceglie di inserire nella propria comunicazione istituzionale iniziative come i regali solidali o la partecipazione a “Il Bello che Fa Bene”, trasformando un gesto di responsabilità in un messaggio che parla anche ai propri clienti e partner.

Il servizio funziona perché è flessibile, ogni azienda può costruire il proprio percorso, scegliendo ciò che rispecchia meglio la propria identità. Alcune puntano sul welfare familiare, altre sul volontariato, altre ancora sulla reputazione sociale. Ma tutte scoprono che la Corporate Family Responsability non è un progetto da aggiungere alla lista delle attività, bensì un modo di ripensare il rapporto tra impresa e comunità. Un modo che mette al centro le persone, e che permette di generare un impatto reale, tangibile, riconoscibile.

Scopri la proposta di Ai.Bi. per le aziende

Scopri tutte le proposte dedicate alle imprese nella sezione aziende del sito Ai.Bi. attraverso la pagina dedicata alla Corporate Family Responsibility.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini e del Faris – Family Relationship International School, la scuola di relazioni familiari, formazione e consulenza del Gruppo Ai.Bi.