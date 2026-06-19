AibiWeek. Dall’Oltrepò a Salerno: adozione e accoglienza al centro della settimana di Ai.Bi.

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Pilates e beneficenza con l’evento “4 passi in Oltrepò”e focus puntato sull’Adozione con i “Primi passi” e l’incontro preidoneità. Oltre al “progetto C.A.S.A. a Salerno, insieme alla Fondazione Maria Piscopo Gallozzi

Sabato 20 giugno

Azienda Agricola Cordini

4 passi in Oltrepò

Località Casa Nuova, Zenevredo

18:00 – 20:00 Pilates tra le vigne

20:00 – White party. Apericena con prodotti locali e risottata

Torna l’appuntamento in Oltrepò che coniuga sport, buon bere e solidarietà.

È richiesto un contributo di 35 euro a persona.

Info e prenotazioni:

Francesca: 392.1210570; Benedetta: 334.1721819 (Pilates)

Per maggiori dettagli, clicca QUI.

Lunedì 22 giugno

Ai.Bi Amici dei Bambini ETS e Fondazione Maria Piscopo Gallozzi ETS

Radici e ali: formarsi per sostenere.

On Line

Ore 19:30

Gratuito

Il primo di una serie di incontri formativi sull’affido familiare e l’adozione, dal titolo: “Quando il legame viene prima del ruolo: l’attesa attiva prima e dopo l’incontro con il figlio e la sospensione delle aspettative genitoriali”.

L’attesa di un figlio adottivo è un tempo particolare, fatto di speranze, desideri, domande e preparazione. Spesso si immagina il momento dell’incontro, ma meno frequentemente si ha l’opportunità di riflettere su ciò che accade dopo: la costruzione del legame, le emozioni che attraversano bambini e genitori, le difficoltà dei primi tempi e le sfide che accompagnano la crescita della nuova famiglia.

Per questo Ai.Bi. e Fondazione Maria Piscopo Gallozzi hanno pensato a un percorso di approfondimento dedicato sia alle coppie e ai single già in attesa di adozione, sia a chi desidera conoscere più da vicino il mondo dell’adozione e comprenderne meglio le dinamiche, i significati e le sfide. L’obiettivo è offrire spunti di riflessione, strumenti di lettura e occasioni di confronto su alcuni temi che l’esperienza clinica e il racconto delle famiglie adottive indicano come particolarmente significativi.

Gli incontri nascono dalla convinzione che prepararsi all’adozione significhi non solo attendere un bambino, ma anche sviluppare uno sguardo capace di comprenderne i bisogni, i tempi e la storia. Allo stesso tempo, rappresentano un’opportunità preziosa per chi è semplicemente interessato ad approfondire questa realtà, superando stereotipi e acquisendo una maggiore consapevolezza del percorso adottivo.

Condurranno gli incontri:

Giovanna Buonocore – Psicologa per Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS

Marianna Amoroso – Pedagogista per Fondazione Maria Piscopo Gallozzi ETS

Per informazioni e prenotazioni: salerno@aibi.it

Martedì 23 giugno

FARIS – Family Relationship International School

Il primo incontro con l’Affido familiare

On Line

Ore 18:00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Informazioni e iscrizioni: QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 24 giugno

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Un webinar che risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione internazionale, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, verranno spiegate le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

Informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. Amici dei bambini

L’incontro con l’Adozione Internazionale (solo per chi è già in possesso del decreto di idoneità)

SOLD OUT

On Line

Ore 19:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Giovedì 25 giugno

Ai.Bi. Amici dei Bambini

Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale

Online

Ore 18:30

Costo: 220 euro

Un corso che risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli, pensato specificatamente per chi è in procinto di depositare o abbia appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle persone, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

È possibile chiedere al proprio Tribunale dei Minori il riconoscimento dell’attestato del corso.

Maggiori informazioni QUI