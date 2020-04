Coronavirus. Nell’anniversario del terremoto in Abruzzo con Ai.Bi. – Amici dei Bambini l’#Accoglienzanonsiferma

A L’Aquila con “Pane, radio e fantasia 2.0”: work in progress per il sostegno educativo a distanza di ragazzi, famiglie e comunità in Centro Italia

A 11 anni dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, a L’Aquila e in piena emergenza Covid-19, Ai.Bi. – Amici dei Bambini resta al fianco dei giovani del territorio, con particolare riferimento ai comuni di L’Aquila e Montereale, continuando la sua opera in collaborazione con il territorio per le famiglie, gli adolescenti e i giovani. La prosecuzione del progetto “Pane, radio e fantasia“, nella versione 2.0, propone una didattica a distanza che non sia una replica dei contenuti e dei programmi di classe ma uno strumento che fornisca contenuti diversi e una finestra contemporanea sul mondo, per coltivare le relazioni con gli studenti attraverso un apprendimento sostenibile, considerando interazioni possibili da far fiorire, superando l’altissimo rischio di immobilismo e paura.

In tale direzione si attiva il corso di podcast e fantasia a distanza in collaborazione e in continuità con quanto già fatto in passato con la Scuola di scrittura Genius per l’utilizzo della radio come strumento per far sentire la propria voce. Tra i formatori Paolo Restuccia – Rai Radio Due, Regista Ruggito del Coniglio e Caterpillar AM, Lucia Pappalardo – Rai Uno e Rai Gulp, Filmaker Uno Mattina e #Explorers, Speaker Radio Genius, Andrea Borgnino – Radio Rai Tre, Conduttore Interferenze e responsabile Radio Techetè Rai, Luigi Annibaldi – Scrittore e Editor Scuola di Scrittura Genius, Speaker e Dj Radio Genius. Contemporaneamente si attiva il corso base di kung fu “Tao Lung”, con la maestra Elisabetta Zanello, per accompagnare i ragazzi e le famiglie nella cura di sé attraverso l’attività fisica. Studenti di scuole secondarie superiori del territorio aquilano offriranno inoltre lezioni a tema ai più piccoli, esercitandosi a loro volta ad essere relatori e, ove vorranno, fruendo delle lezioni pensate a partire dai ragazzi di Montereale. Prima scuola a collaborare – ricevendo anche la formazione radiofonica – è l’IIS Amedeo D’Aosta che ha da poco avviato una collaborazione tra la neonata radio web della scuola RSL (radio Scuola L’Aquila Amedeo d’Aosta) con Radio L’Aquila 1.

Coronavirus: nell’anniversario del terremoto in Abruzzo i progetti con gli studenti di Montereale

Gli studenti della scuola di Montereale saranno inoltre attivati e coinvolti dai professori sui temi dell’agenda 2030 e sugli obiettivi di sviluppo del millennio. In partenza anche la rubrica radiofonica “Le storie dell’arcobaleno” con Radio L’Aquila 1, del circuito InBlu, condotta Massimo Alesii di AGT Communication e Marianna Di Nardo. I giovani, le scuole, la comunità, saranno invitati a testimoniare buone notizie, esperienze positive e di resilienza, anche in un momento tanto difficile in cui al dolore del ricordo e delle macerie, si aggiunge il dramma del Coronavirus.

Coronavirus: nell’anniversario del terremoto in Abruzzo le attività di Ai.Bi. non si fermano

“La nostra opera al servizio dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle famiglie aquilane prosegue, dopo i progetti ‘Abruzzo, Base Famiglia”, ‘Un Paese ci vuole’, e ‘Pane, radio e fantasia’, realizzati a Onna e Montereale, nella direzione di promuovere la coesione sociale e comunitaria.L’intento è quello di porre le basi per strutturare una scuola di comunità informale, dove ognuno può mettere a disposizione, in maniera costruttiva, talenti, saperi, competenze. A maggior ragione nell’emergenza che il paese sta vivendo, nelle aree interne del Centro Italia Ai.Bi. ritiene fondamentale mantenere vivo lo spirito di reciprocità e comunità, già seriamente messo a rischio dal terremoto. Ora gli strumenti digitali vanno utilizzati con sapienza, per generare senso comunitario, appartenenza, possibilità di relazioni, per superare la frammentazione individualistica e il rischio di ripiegamento e implosione delle famiglie su ste stesse“. commenta Marco Griffini, presidente di Ai.Bi.

Marzia Masiello, dell’ufficio relazioni istituzionali di Ai.Bi. e cittadina aquilana della frazione di Onna, evidenzia: “Per ora le attività saranno fruite in maniera semplice e snella attraverso la diffusione di link in cui i ragazzi potranno appassionarsi alle varie materie e interagire. Pane radio e fantasia, in cui Paola Verini, dirigente della scuolasecondaria di primo grado Falcone e Borsellino – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Pizzoli ha voluto scommettere insieme all’Amministrazione Comunale e alla Provincia di L’Aquila, sin dall’inizio è stato un contenitore sperimentale di processi: nella sua versione 2.0 lavoreremo per proseguire il percorso in una logica di sempre maggiore cllaborazione con il territorio e di connessioni a livello interregionale e oltre, in cui le giovani generazioni siano il fattore trainante per la crescita. Tante le interlocuzioni in corso. Prima fra tutte la collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari dell’Abruzzo che crede profondamente in questo cammino”.

In questo momento difficile anche tu puoi fare molto per i bambini e i ragazzi dell’Abruzzo. Non voltarti dall’altra parte. Per informazioni: https://www.aibi.it/ita/emergenza-coronavirus/