Cosa regalare per questo Natale così particolare?

Borraccia, shopper, taccuino, grembiule, tazza, segnalibro e tanto altro. Gira e rigira i pensierini di Natale sembrano sempre gli stessi. Eppure esiste un’alternativa: scegliere un oggetto utile che fa del bene!

Quest’anno fai un regalo solidale Ai.Bi: dona ai tuoi cari aiuti per i bambini e le famiglie che hanno più bisogno.

I regali solidali di Ai.Bi. sono doni che valgono di più. Non sono solo oggetti ma regali che rappresentano il presente e il futuro per migliaia di bambini che trascorreranno anche questo Natale nelle tende dei campi sfollati siriani o per i bambini abbandonati negli istituti che non hanno mai incontrato Babbo Natale o per i bambini e le famiglie che in Italia si sono ritrovati soli e in difficoltà economiche a causa del Covid e le sue conseguenze.

Regali belli e che fanno bene!

Ma se vuoi rompere le tradizioni e fare un regalo che fa dal bene a chi lo fa, a chi lo riceve e a un bambino abbandonato, puoi sempre scegliere l’Adozione a Distanza. Un gesto che ci permetterà di garantire un presente migliore e un futuro in famiglia a un bambino abbandonato che trascorrerà anche questo Natale in istituto senza mamma e papà o a un adolescente che a breve si troverà ad affrontare da solo e senza il sostegno di un adulto la vita fuori dall’istituto. Quale migliore augurio di speranza per il nuovo anno se non un’adozione a distanza.

Per un regalo dal valore inestimabile c’è sempre la donazione per una pergamena solidale. Ogni donazione, piccola o grande che sia, è un grande contributo al progetto Continuiamo dai Bambini. Regalerai più di quanto avresti immaginato, cogliendo l’occasione per lasciare il tuo segno nella vita di chi in questa emergenza sanitaria ha sofferto di più.

E non dimenticare che nel nostro Temporary Shop Solidale online Il Bello che Fa Bene puoi trovare tanti prodotti da regalare per un’occasione speciale, per una festività come il Natale o una ricorrenza a te cara. Tanti i marchi che hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione prodotti di design, moda, arredamento, cosmetici, articoli per la casa, giocattoli, piccoli elettrodomestici, utensili per la cucina e tante altre idee regalo.

Il tuo dono arriverà dove c’è più bisogno.

Cosa aspetti? I tuoi regali di Natale sono a portata di clic ma anche di cuore. Visita la pagina Natale Solidale con Ai.Bi.