COVID e ponte dell’Immacolata: prepariamo i nostri bambini a festeggiare un Natale “speciale”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Quest’anno sarà un Natale diverso dagli altri, ma non per questo dobbiamo rinunciare all’atmosfera magica di questa festività. Decorazioni, musica e fantasia… e un presepe quanto mai attuale.

Il Natale è alle porte. Ma questo del 2020 sarà un po’ speciale, diverso da tutti gli altri. L’emergenza sanitaria impone distanziamento e maggiore attenzione. Siamo tutti pronti a celebrare le festività in maniera più intima e raccolta, ma non per questo dobbiamo rinunciare all’atmosfera magica che il Natale porta con sé. Un ingrediente fondamentale che mette subito di buon umore tutta la famiglia.

E allora chiudiamo alle spalle la porta di casa e cominciamo fin da subito ad accendere l’atmosfera del Natale! Accompagnati dalle note della nostra melodia natalizia preferita iniziamo a decorare la casa con i nostri bambini. Prepariamo insieme dei dolcetti di pan di zenzero dalle tipiche forme di Natale e inondiamo le stanze del profumo fragrante dei biscotti caldi speziati. Leggiamo assieme ai nostri figli, avvolti dal calore di questa atmosfera, qualche fiaba o racconto di Natale. E poi usciamo in strada e lasciamoci riempire il cuore dalle luminarie. E se non potremmo cenare il 24, o pranzare il 25 con i nostri cari, organizziamo una postazione tecnologica, accanto alla tavola imbandita, dove poter brindare assieme attraverso il web. Perché per una volta, la tanto demonizzata tecnologia, ci faccia sentire tutti più vicini, in attesa di poterci abbracciare nuovamente.

Vediamo insieme qualche consiglio ripreso del web magazine Tua City Mag per circondare i nostri bambini della magica atmosfera del Natale:

Decorare la casa insieme ai più piccoli

Quest’anno, inevitabilmente, si passerà gran parte delle festività nella propria abitazione. Farle cambiare volto, trasformandola in un piccolo villaggio del Natale può rivelarsi fondamentale per creare un’atmosfera magica e rendere felici i bambini. Il consiglio è quello di farlo insieme a loro. Creando collage, oggetti decorativi realizzati con materiali riciclati o album di ricordi con le foto delle festività passate.

Scartare i regali in “videocompagnia”

L’apertura dei doni può essere fatta in videochiamata, per condividere il momento anche con zii, nonni e amici che non sarà possibile incontrare. Un’ottima soluzione per non far mancare il calore familiare in uno dei momenti più importanti della giornata.

Incontrare virtualmente Babbo Natale

Purtroppo quest’anno non sarà possibile incontrare Babbo Natale dal vivo, nei tanti villaggi natalizi che popolavano le città. Per fortuna, però, il personaggio più amato dai bambini si è dotato di una buona connessione internet! Con un po’ di fantasia e un ‘volontario’, è possibile contattarlo in videochiamata!

Riscoprire il valore del Natale

Senza eventi spettacolari, cene abbondanti e sfrenate corse allo shopping, le famiglie hanno l’occasione per ripensare al vero significato del Natale. Durante il lockdown in molti hanno apprezzato il tempo speso in famiglia condividendo le piccole cose e anche le festività alle porte possono essere vissute in tal senso.

Concedersi una vacanza con la fantasia

Non potendo visitare villaggi, parchi d’attrazione o altre città, il consiglio è quello di partire per la destinazione preferita con la fantasia. Creando travestimenti a tema, leggendo un libro, ideando specifiche attività da fare insieme ai bambini, sarà possibile raggiungere anche il luogo più fantastico e remoto.

Cucinare ricette natalizie

Preparare biscotti in famiglia, magari seguendo una tradizionale ricetta della nonna. Un momento conviviale per unire la famiglia e fare un salto nel passato riscoprendo delle ricette tradizionali.

Godersi una passeggiata fra le luminarie

Vedere la città illuminata a festa è sempre un’emozione per i piccoli. Portare i bambini a fare un giro nelle vicinanze, con tutte le precauzioni del caso, mostrando loro le luci a festa è quindi un modo per entrare nella magia del Natale.

Creare una playlist natalizia

Prepara insieme ai bambini una playlist con le loro canzoni natalizie preferite. Cantando insieme e divertendosi a suon di musica, la gioia è assicurata!

E noi di Ai.Bi. tra questi preziosi consigli vogliamo aggiungerne un altro:

Riscoprire il piacere di realizzare il presepe assieme alla famiglia

Dedichiamo del tempo per allestire assieme ai nostri bambini il presepe. Sarà anche un modo per ricordare ai nostri figli il significato profondo del Natale. E perché no, proviamo a realizzare con ingegno e fantasia qualche nuovo personaggio da aggiungere quest’anno, come medici ed infermieri, accanto alla capanna, anche loro in attesa della nascita di Gesù bambino.