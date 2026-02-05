Educare il domani: i nuovi laboratori del progetto EcoSTEM

Share Post Share Whatsapp Messenger

Anche Ai.Bi. Amici dei Bambini “festeggia” la settimana nazionale delle discipline STEM, portando nelle classi di due scuole di Salerno mini pale eoliche, capannina metereologica e kit per il compostaggio

Dal 4 all’11 febbraio l’Italia celebra la Settimana Nazionale delle discipline STEM (per chi ancora non lo sapesse, acronimo delle parole inglesi Science, Technology, Engineering and Mathematics, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Un’occasione, come ha affermato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “per ribadire l’importanza delle competenze scientifiche e digitali, delle attività laboratori ali e dell’orientamento”.

Tra scienza e fake news

E proprio per sensibilizzare studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado ai percorsi di studio e carriere improntati alle materie stem, Ai.Bi. sta portando avanti come capofila il progetto EcoSTEM, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, in partnership con Associazione di Promozione Sociale Avalon, Vela Centro Servizi Sociali, Wonderlab S.R.L., l’IC Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (SA) e l’IC di Montecorvino Pugliano (SA).

Una delle attività più è l’avvio dei nuovi laboratori di Avalon e Wonderlab, ideati per rispondere a una semplice domanda: come si fa a divulgare la scienza senza cadere nella trappola delle fake news e senza correre il rischio di annoiare il proprio interlocutore? Sembra difficile, ma con un pizzico di impegno e passione non lo è. Lo sa bene Michele D’Elia di Avalon, che insieme a Wonderlab, inizierà a fine febbraio dei laboratori ad hoc per le scuole di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano-Faiano che aderiscono a EcoSTEM.

Natura al centro

Lasciato momentaneamente alle spalle il laboratorio sulle città sostenibili, che pure ha avuto un grande successo tra i più piccoli, gli studenti andranno a comprendere, attraverso un percorso fatto di attività pratiche e ludiche, come creare e come divulgare contenuti scientifici. Il lato più divertente sarà l’utilizzo di alcuni kit appositamente pensati per una platea studentesca delle secondarie: “Avremo il kit della piccola serra da tenere in aula – racconta D’Elia – la capannina metereologica, la piccola pala ad energia eolica, il kit per effettuare il compostaggio in aula e quello per l’analisi dell’acqua e del suolo. Saranno vissuti come dei giochi, ma con una funzione altamente educativa. Queste attrezzature, infatti, consentiranno di apprendere meglio le scienze e di entrare nel vivo di quella che è la cultura ambientale”.

Bando alle chiacchiere, dunque e via libera agli esperimenti pratici. “Tutto questo naturalmente si collega alle città sostenibili e al loro migliore funzionamento”. Attraverso l’ausilio dei social media, poi, i ragazzi potranno confrontarsi con i loro influencer di riferimento e comprendere, tramite l’ausilio degli esperti che terranno gli incontri in classe, la differenza tra la divulgazione di un concetto scientifico sulle piattaforme on line e la vera e propria trasmissione di informazioni corrette per una platea sempre più eterogenea. “In questo modo – dice D’Elia – andremo ad approfondire ulteriormente il concetto di fake news applicate non al mondo del giornalismo ma a quello della scienza”. A completare il tutto, la modellazione in 3D e lo studio di alcuni programmi per realizzare video a tema green, con la supervisione di Wonderlab!

