Giornata Internazionale dell’Educazione. Alla Milano Marathon con Ai.Bi. per il futuro dei bambini e dei ragazzi fragili 

Puoi sostenere l’impegno di Ai.Bi. Amici dei Bambini per il diritto allo studio dei minori partecipando alla Milano Marathon 2026

Sabato 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo sostenibile, nella riduzione delle disuguaglianze e nella costruzione di società più giuste. Un’occasione per ribadire un principio fondamentale: l’educazione non è un privilegio, ma un diritto di ogni bambina, bambino e adolescente.

La povertà educativa in Italia

Eppure, in Italia, questo diritto non è garantito per tutti. Oltre 3,5 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta o relativa e più di un terzo delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese. La povertà economica si traduce spesso in povertà educativa, limitando l’accesso a scuola, cultura e opportunità di crescita. Il risultato è un circolo vizioso che porta alla dispersione scolastica: circa un minore su sette abbandona prematuramente gli studi, soprattutto nei contesti familiari e territoriali più fragili.

È in questo scenario che si inserisce l’impegno di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS con il progetto Educare il Domani, nato per accompagnare bambine, bambini e adolescenti a rischio esclusione sociale nel loro percorso educativo. Attraverso una rete di Centri Servizi per la Famiglia gratuiti, chiamati I Pan di Zucchero, presenti in dieci città italiane – da Bolzano a Cagliari – Ai.Bi. offre supporto scolastico, attività formative, laboratori educativi e spazi sicuri dove studiare, socializzare e crescere. Qui, grazie al lavoro di educatori, professionisti, volontari e famiglie, i ragazzi possono sviluppare talento, autostima e fiducia nel futuro, rompendo il ciclo della povertà educativa.

La Milano Marathon 2026

Per sostenere concretamente questo impegno, il 12 aprile Ai.Bi. sarà alla Milano Marathon con una grande sfida solidale: raccogliere 20.000 euro per continuare a garantire questi servizi educativi gratuiti. La Milano Marathon è una corsa aperta a tutti: atleti, runner amatoriali, chi corre da anni e chi decide di mettersi alla prova per la prima volta.

È possibile partecipare correndo la maratona intera o scegliendo la staffetta, dividendo il percorso in quattro frazioni da affrontare insieme ad amici, colleghi o con la propria azienda.

Ogni passo diventa così un gesto concreto di solidarietà. Correre con Ai.Bi. significa trasformare lo sport in uno strumento di cambiamento sociale, camminando – o correndo – insieme verso un domani più giusto e inclusivo.

Perché ogni bambino ha diritto di scrivere il proprio futuro. E a volte, quel futuro inizia proprio da una corsa fatta insieme.

Informazioni

Qua i dettagli clicca QUI.

Per info: milanomarathon@aibi.it.