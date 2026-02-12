La staffetta che accende il futuro: quattro ragazzi, una maratona, un sogno condiviso

Share Post Share Whatsapp Messenger

Il 12 aprile alla Milano Marathon gli adolescenti di Casa Padre Mario correranno per sostenere “Educare il Domani” e dimostrare che fiducia e opportunità possono cambiare una vita

Il 12 aprile non sarà una giornata come tutte le altre. Non lo sarà, in particolare, per quattro adolescenti della comunità educativa Casa Padre Mario di Ai.Bi. che avranno l’opportunità di partecipare alla Milano Marathon come staffetta solidale, sostenendo il progetto Educare il Domani.

Il loro obiettivo concreto, quel giorno, sarà sì quello di tagliare fisicamente il traguardo, ma in realtà la loro corsa varrà molto di più. Sarà un modo per vivere un’esperienza straordinaria, per sentirsi parte di qualcosa di grande, per scoprire che la fiducia può rimettere in moto il futuro.

Ogni chilometro sarà un passo verso una maggiore consapevolezza di sé, verso la scoperta della propria forza, verso la gioia di arrivare insieme.

Sentirsi accolti

Casa Padre Mario è una comunità educativa che accoglie ragazzi fuori famiglia, offrendo ascolto, sostegno e relazioni autentiche in un ambiente il più possibile familiare e sicuro. Qui gli adolescenti trovano educatori pronti ad accompagnarli nel loro percorso di crescita, coetanei con cui condividere fatiche e speranze, adulti capaci di credere in loro anche quando è difficile farlo da soli. È uno spazio in cui ricostruire fiducia, coltivare sogni e immaginare nuove possibilità.

Molti di questi ragazzi hanno attraversato esperienze complesse e dolorose. Partecipare alla Milano Marathon come staffetta solidale significa per loro molto più di una sfida sportiva: è l’occasione per sentirsi protagonisti della propria vita, per sperimentare il valore dell’impegno, della collaborazione e della determinazione. È la possibilità di vivere pienamente la propria adolescenza, con entusiasmo e coraggio.

La Raccolta Fondi di Casa Padre Mario per la Milano Marathon

La tua donazione sostiene concretamente il progetto Educare il Domani e rende possibile tutto questo. Permette a questi giovani di mettersi alla prova, di scoprire che insieme si può andare lontano, di assaporare la soddisfazione di un traguardo conquistato passo dopo passo.

Non lasciare che questa esperienza rimanga un sogno lontano.

Fai la tua donazione per la raccolta fondi e corri idealmente con loro: insieme possiamo educare il domani, accendendo oggi la scintilla di un futuro possibile.

Informazioni

Per avere maggiori dettagli sulla Milano Marathon, clicca QUI o scrivi a milanomarathon@aibi.it.