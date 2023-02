Emergenza terremoto: la testimonianza di Hussein, cooperante di Ai.Bi., dalla Turchia

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo 24 ore di silenzio, abbiamo ricevuto un lungo messaggio audio da Hussein, cooperante di Ai.Bi. di base in Turchia, proprio nella zona più colpita dal terremoto. Una testimonianza dal campo di grande dolore, che si conclude con un’unica richiesta: “Please. Pray for us”!

Arriva pacata la voce di Hussein, il cooperante di Ai.Bi. per le attività in Siria che, quando non è in missione (come successo solo settimana scorsa, quando ha visitato e monitorato i progressi dei progetti di Ai.Bi. a Idlib), fa base in Turchia, proprio ad Hatay, una delle città più colpite dal devastante terremoto che nella mattina del 6 febbraio ha colpito il sud della Turchia e la confinante Siria.

Per quasi 24 ore non siamo stati in grado di metterci in contatto con lui, se non con uno sporadico messaggio servito giusto per rassicurare amici e colleghi di essere vivo. Come e in che condizioni lo scopriamo la mattina del giorno dopo, il 7 febbraio, quando sull’account WhatsApp della collega dell’ufficio Cooperazione che segue (anche) la Siria arriva un messaggio di 4 minuti e 34 secondi.

La voce di Hussein arriva calma, senza rumori di fondo: si fa fatica a immaginarlo in un ospedale da campo improvvisato, dove si riversano i feriti in arrivo da Hatay e altre città vicine. Eppure è lì che si trova, insieme ai familiari più stretti. Tutti “injured” a causa del terremoto, senza specificare altro, come a non voler preoccupare oltremodo chi, qui, ha chiesto di lui e dei suoi cari, sapendo di non poter fare molto, nell’immediato.

Niente cibo né acqua; niente benzina; niente internet. “Everything closed”!

Il resoconto di quanto vissuto nelle ultime 24 ore è terribile: la casa di Hussein non c’è più, così come quella di suo padre e di altri appartenenti al suo gruppo familiare allargato e molto numeroso. Tre persone di questo gruppo, in particolare, risultano ancora disperse sotto le macerie e questa, al momento: “è la cosa più importante per me” – dice Hussein, così come quella di riuscire a mettersi in contatto con alcuni membri del suo staff, ad Antiochia, e trovare un modo per portarli fuori dalla città. Anche se come fare tutto questo è un grosso punto di domanda al quale non si sa da che parte poter iniziare a rispondere.

In città – racconta – il 70% degli edifici è distrutto, tanto da pensare “che non sarà più un posto in cui è possibile vivere”, anche in futuro. Al momento manca tutto: non c’è acqua o cibo; non c’è benzina per potersi spostare; non c’è internet per poter comunicare: “Everything closed. Everything. Closed!” Ripete Hussein quasi sillabando le parole.

Le poche informazioni che arrivano sono frammentate, riportate di bocca in bocca. E non sono quasi mai notizie buone: manca all’appello un uomo di Kids Paradise, la realtà da anni partner di Ai.Bi. per i progetti in Siria, di cui si sono perse le tracce. Lo stesso ufficio di Ai.Bi. è semidistrutto e comunque irraggiungibile, visto che tutte le strade che vanno verso la città sono state devastate dal sisma.

“Ho cercato di descrivere la situazione” – conclude il messaggio Hussein. Prima che la voce, per la prima volta, dopo 4 minuti in cui ha cercato di mantenere il controllo, si incrini: “Please… pray for us. And thank you very much”.

Un aiuto subito per il terremoto in Siria

Ai.Bi. si è subito mobilitata aprendo una raccolta fondi per il terremoto in Siria e Turchia, “forte” del fatto di essere presente da anni proprio in quella zona del territorio siriano che, oggi più che mai, non abbandoneremo.

Per dare il proprio contributo alla raccolta, si può effettuare una donazione attraverso il modulo online già predisposto sul sito di Ai.Bi. per l’emergenza terremoto in Siria e Turchia

Oppure effettuare un bonifico bancario all’IBAN IT40Z0306909606100000122477, specificando nella causale: emergenza terremoto Siria e Turchia

Possibile anche fare un versamento su c/c postale 3012 intestato ad Amici dei Bambini IBAN: IT89R0760101600000000003012 causale “emergenza terremoto Siria e Turchia”