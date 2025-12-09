GiovaMenti. La comunità che promuove il benessere

Share Post Share Whatsapp Messenger

Scuola, sport, famiglia e servizi uniti nei sei poli sentinella per intercettare precocemente il disagio dei ragazzi. Scopri i dettagli sul seminario del 10 dicembre a Salerno

Mercoledì 10 dicembre, alle 9.30, la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città ospiterà il seminario La comunità che promuove il benessere, primo appuntamento pubblico del progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa punta a costruire una rete cittadina capace di prevenire e intercettare il disagio psicologico e sociale degli adolescenti, attraverso un approccio di comunità.

All’incontro interverranno Stefania Pirazzo, responsabile del progetto, che illustrerà il percorso finora compiuto; Flavia Russo, figura dedicata al ruolo delle figure chiave coinvolte; e Valeria D’Andria, che approfondirà la funzione dei Poli Sentinella. L’apertura e le conclusioni saranno affidate all’assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto, mentre la moderazione sarà curata dalla psicologa Clelia Bisogno.

Il progetto GiovaMenti

Il progetto, che avrà durata quadriennale, prevede la creazione di sei poli sentinella – sportivo, scolastico, familiare, pastorale, clinico e sociale – con il compito di riconoscere precocemente i segnali di disagio, attivare attività socializzanti e promuovere percorsi di sostegno non medicalizzante. Centrale sarà anche la formazione degli adulti di riferimento: genitori, insegnanti, allenatori, animatori e operatori, chiamati a rafforzare le proprie competenze nel supporto ai giovani. Un’équipe multidisciplinare analizzerà inoltre le cause sociali ed economiche delle difficoltà emergenti, coordinando la presa in carico degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni.

L’obiettivo è ambizioso: migliorare l’individuazione precoce del malessere psicologico, favorire l’accesso ai servizi dedicati e contribuire a ridurre la stigmatizzazione dei percorsi di cura.

I partner

GiovaMenti è promosso dall’Associazione Gruppo Logos insieme a Comune, ASL e numerosi partner. Oltre adAi.Bi. Amici dei Bambini Fondazione ETS, ci sono: Comune di Salerno ASL Salerno, USSM Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Caritas Salerno, HIKIKOMORI ITALIA, IRS Istituto per la Ricerca Sociale, PR.I.S.M.A. Società Cooperativa Sociale –ETS e ASD Salerno Guiscards.

Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una comunità più attenta e inclusiva, capace di mettere al centro la salute mentale delle giovani generazioni.

Informazioni

La comunità che promuove il benessere

Mercoledì 10 dicembre, ore 9.30

Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, Salerno

