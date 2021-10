Venerdì 15 ottobre, al via l’obbligo del Green Pass. Tutto quello che serve sapere

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo il lungo preavviso, entra in vigore l’obbligatorietà del Green Pass per tutti i dipendenti pubblici e privati e le partite Iva. Regole, controlli, sanzioni e permessi: ecco tutte le regole che bisogna sapere

Il tempo dell’attesa è finito: da venerdì 15 l’obbligo di Green Pass diventa effettivo per tutti i lavoratori. Una decisione su cui il Governo ha puntato con decisione, senza indietreggiare anche davanti alle molte proteste che ci sono state.

Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici, privati e partite Iva

Su quello che succederà, a livello non solo di agitazioni, ma di forza lavoro effettivamente assente, di possibili blocchi, di caos tamponi e ogni scenario prefigurato dalle varie ipotesi, sarà solo il tempo a rispondere. Quello che serve fare, invece, a seconda del proprio settore o della categoria di lavoratori cui si appartiene, già si sa, e vale la pena fare un “ripasso generale”.

Innanzitutto, la questione dei controlli, che sono demandati ai datori di lavoro, i quali non potranno comunque in alcun modo conservare i QR code delle certificazioni né accedere ai dati sensibili. Il Green Pass, dunque, dovrà essere mostrato ogni giorno, non potendo sapere se derivi dalla vaccinazione, da una guarigione o da un tampone.

I controlli possono avvenire all’ingresso o successivamente, oppure in anticipo di non più di 48 ore, per ovvie ragioni di validità del tampone. Possono riguardare anche solo un campione (non inferiore al 20%) dei dipendenti. Previste sanzioni fino a mille euro per chi non effettua controlli.





Le persone da controllare, come detto, sono tutti i dipendenti pubblici e privati, ma anche le partite Iva. In totale di parla di oltre 3 milioni di persone. Chi dovesse essere sprovvisto di certificazione sarà sospeso dal lavoro senza ricevere lo stipendio; per le PMI con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dopo il quinto giorno di assenza. Stop allo stipendio anche per i dipendenti pubblici, ma senza sospensione dal lavoro, senza conseguenze disciplinari e con la garanzia di non perdere il posto di lavoro. Nei giorni di assenza “causa Green Pass” non si maturano, però, né TFR né ferie.

Per chi viene trovato a lavorare senza Green Pass sono previste multe fino a 1.500 euro.

Le linee guida per i controlli dei Green Pass specificano che questo non può essere una discriminante per individuare dipendenti da destinare allo smart working: in pratica, il datore di lavoro non può decidere di lasciare a lavorare da casa dei dipendenti solo perché non in possesso del Green Pass.

Politici, magistrati, ma anche colf e baby-sitter: il Green Pass obbligatorio vale per tutti

Un punto sottolineato da molti, ma che di per sé appare piuttosto ovvio, è che anche i parlamentari, in quanto dipendenti pubblici, sono soggetti all’obbligo di Green Pass per accedere al Parlamento.

Gli unici esentati sono coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute, ma è necessario che abbiano una certificazione. Chi ha fatto il tampone ed è in attesa del rilascio del QR code, potrà esibire il documento cartaceo che viene rilasciato al momento del tampone stesso.

Anche colf, badanti e baby sitter sono tenute a dotarsi di Green pass: in questo caso i controlli spettano alle famiglie e le sanzioni previste sono le stesse ricordate in precedenza.

Pass obbligatorio, infine, anche per tutti i magistrati che accedono a tribunali e uffici giudiziari. Sono esclusi, invece, consulenti e avvocati.