Il caso dello stop al vaccino AstraZeneca: e ora che succede?

L’Italia e diversi Paesi europei sospendono in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L’EMA annuncia una riunione per giovedì 18 in cui dovrebbe chiarire i dubbi e fornire indicazioni su come proseguire la campagna vaccinale

Lunedì 15 marzo, nel corso del pomeriggio, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha deciso di sospendere, in via precauzionale, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca.

Da qualche giorno erano stati segnalati alcuni casi di trombosi su persone da poco vaccinate, per i quali sono tutt’ora in corso delle verifiche volte a capire se ci possa essere un nesso tra i problemi circolatori sorti e il vaccino stesso. L’AIFA ha precisato che la sospensione è del tutto precauzionale e temporanea, aspettando di sapere quali siano le decisioni che prenderà l’EMA (Agenzia Europea per i medicinali).

L’Italia non è l’unico Paese ad aver “congelato” le vaccinazioni con il prodotto AstraZeneca in attesa di chiarimenti: pochi minuti prima della comunicazione dell’AIFA una decisione analoga era stata presa dalla Germania e, poco dopo, analogo provvedimento è arrivato anche da parte della Francia. In serata, a questi Paesi si sono uniti anche Slovenia e Lussemburgo, mentre lo stop era già stato annunciato da Norvegia, Danimarca, Islanda, Finlandia, Olanda e Irlanda.

L’EMA ribadisce che i benefici superano i rischi

L’EMA, da parte sua, non ha commentato le ultimissime decisioni rimanendo ferma a quanto si può leggere sul sito ufficiale, dove si ribadisce che i problemi riguardanti coaguli di sangue con caratteristiche insolite si sono verificati su un numero molto limitato di persone che sono state vaccinate, in percentuali addirittura inferiori a quelle che si verificano statisticamente nella popolazione nel suo complesso.

L’EMA, comunque, sta collaborando in particolare con l’autorità sanitaria del Regno Unito (MHRA), Paese nel quale sono già state somministrate circa 11 milioni di dosi di vaccino e, quindi, offre senza dubbio una platea importante su cui verificare i numeri delle eventuali reazioni.

L’analisi minuziosa dei dati proseguirà nei prossimi giorni e per giovedì 18 marzo il comitato per la sicurezza ha convocato una riunione che dovrebbe chiarire i dubbi e comunicare eventuali decisioni.

Allo stato attuale, è bene ribadirlo, la posizione dell’EMA è ancora ferma nel sostenere che i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19, con i rischi associati che questo comporta, superano i rischi di possibili effetti collaterali.

Sicuramente, a questo punto, un chiarimento da parte delle autorità dovrà esserci, anche per capire come proseguirà la campagna vaccinale in generale e, soprattutto, come si dovranno comportare le persone che hanno già ricevuto la prima dose del Vaccino e sono in attesa della seconda.