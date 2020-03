Iorestoacasa con Amici dei Bambini. Al via la campagna e un sito dedicato

Griffini (Ai.Bi.): “A tutti noi è chiesto di modificare aspetti della quotidianità. L’accoglienza non può fermarsi. Continua online”. Nonostante il Coronavirus

È ufficialmente partita con una pagina dedicata la campagna “#Iorestoacasa con Amici dei Bambini”, lanciata dall’omonima organizzazione nata oltre trent’anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie e che ha come mission fondante la lotta all’abbandono minorile in Italia e nel mondo. Da oggi, infatti, sulla pagina https://www.aibi.it/ita/io-resto-a-casa/ sono disponibili tutte le informazioni per le coppie e le famiglie che, sfruttando il momento di forzata permanenza tra le mura domestiche in virtù dell’emergenza da Coronavirus, volessero informarsi su percorsi di accoglienza quali l’affido famigliare o l’adozione internazionale. Un grande sforzo organizzativo, quello di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, che in tempi da record ha strutturato un’equipe dedicata per rispondere a distanza a qualsiasi richiesta di informazioni.

L’accoglienza di bambini in difficoltà famigliare non si può fermare per il Coronavirus

“In questi giorni di emergenza sanitaria per il nostro Paese, e non solo – ha spiegato il presidente di Ai.Bi., Marco Griffini – a tutti noi è richiesto di modificare aspetti della nostra quotidianità e il modo di vedere e pensare al futuro. Nello spirito di servizio che contraddistingue Ai.Bi., valorizzeremo al massimo le opportunità di incontro online e ci impegniamo a fornire servizi informativi e formativi ‘virtuali’ alle famiglie adottive, alle famiglie affidatarie, ai sostenitori a distanza, ai donatori e a quanti ci sostengono. L’accoglienza non può fermarsi, continua online”.

E, così, i servizi d’informazione e formazione sull’adozione internazionale di Ai.Bi. diventano “virtuali”. La partecipazione a tutti gli incontri di gruppo potrà avvenire in distance-learning, sia con il corso di pre-adozione “Primi passi“, sia con il percorso di accompagnamento “L’incontro con l’adozione internazionale”. Anche “In affido con Ai.Bi.“, incontro gratuito di gruppo rivolto a persone e coppie che stanno muovendo i primi passi per conoscere la realtà dell’affido familiare si svolgerà a distanza.

Per qualsiasi altro quesito, infine, sono state aperte le “Chat dell’accoglienza“: su Skype un operatore di Ai.Bi. risponderà immediatamente. Diverse le tematiche: per l’adozione internazionale l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 9.30. alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; per l’adozione a distanza ancora dal lunedì al venerdì dalle 9.30. alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; per le bomboniere solidali sempre dal lunedì al venerdì dalle 9.30. alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; per l’affido famigliare, infine, martedì 18 marzo dalle 16.30. alle 18.30 e venerdì 20 marzo dalle 17.30 alle 19.30.