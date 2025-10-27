Kenya. Esami senza l’aiuto di una mamma e un papà

Per i bambini degli orfanotrofi gli esami di fine anno sono una prova di vita. Il sostegno di Ai.Bi. li aiuta a non sentirsi soli e a credere nel futuro
In Kenya l’anno scolastico segue l’anno solare ed è diviso in tre trimestri: da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto e da settembre a novembre. Ogni trimestre è seguito da una pausa, con le vacanze di dicembre e gennaio come le più lunghe. Durante l’anno si svolgono esami e valutazioni, tra cui il KCPE per la scuola primaria e il KCSE per la secondaria.
Le scuole hanno da poco riaperto per l’ultimo trimestre dell’anno, il più breve, di sole otto settimane, durante il quale migliaia di studenti si preparano agli esami nazionali: il KPSEA per chi termina la sesta classe e il KJSEA per gli alunni di nona, che aprono la strada ai livelli successivi.
Il supporto di Ai.Bi. al percorso scolastico dei minori abbandonati
Per molti bambini, però, affrontare questo momento cruciale non è facile. I piccoli che vivono negli orfanotrofi o che sono stati abbandonati non possono contare sul sostegno emotivo di una famiglia: manca una mamma che incoraggi, un papà che accompagni, una casa dove trovare conforto dopo le lezioni.
A loro fianco c’è il progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che offre supporto educativo, psicologico e materiale.
Grazie a questo aiuto, molti bambini vittime di abbandono e in grave difficoltà familiare possono pagare le tasse scolastiche e ricevere il materiale didattico necessario per affrontare al meglio il percorso educativo. E soprattutto possono sentire quel supporto e quella vicinanza che è la cosa che più manca a chi non ha una famiglia sempre presente su cui poter contare.
E così riescono non solo a studiare, ma anche a credere in sé stessi e in un futuro diverso.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Kenya?
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai tantissimi bambini del Shelter Children’s Home, del Vijiji Home of Light, del Sancare Preparatory School, del Bosco Boys e a quanti altri riusciremo ad accogliere grazie al tuo aiuto, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.