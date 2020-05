La Giornata internazionale della famiglia. Primo confronto promosso dal Forum delle Famiglie all’indomani del Decreto Rilancio

In tempo di Coronavirus l’evento si terrà su Facebook e Youtube. Parteciperanno Casellati (presidente del Senato), Bassetti (CEI) e Bonetti (ministro della Famiglia)

La Giornata internazionale della famiglia, ai tempi del Coronavirus, per il Forum delle associazioni famigliari, si celebra online: proprio domani, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 17.30, il Forum terrà infatti la propria Assemblea Generale. Una riunione che, quest’anno e in virtù delle circostanze straordinarie dettate dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, si terrà in una modalità nuova, con una diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Forum stesso. A dare inizio ai lavori sarà il presidente nazionale del Forum, Gigi De Palo.

Giornata della famiglia e Coronavirus. De Palo critico su Decreto Rilancio

Inevitabile che, tra i temi trattati, vi sia quello del Decreto Rilancio, sul quale lo stesso De Palo è risultato critico. “Fino a oggi – ha detto – siamo stati molto collaborativi e comprensivi con l’esecutivo, ma dobbiamo registrare che nessuna delle nostre proposte, tutte peraltro ampiamente sostenibili, concrete e di buon senso, è stata accolta: non c’è nessun assegno straordinario per figlio, il congedo parentale è ancora fermo al 50 per cento, il contributo per gli autonomi continua a non tenere in considerazione i carichi familiari e la presenza di figli a carico, come peraltro neppure il reddito di emergenza. Nessuna risposta adeguata per le politiche di conciliazione lavoro-famiglia, né per i bisogni scolastici dei nostri figli o per le scuole paritarie. Rimane, preoccupante, la discriminazione fiscale delle famiglie. Di 80 miliardi di euro stanziati in deficit che peseranno sulle spalle dei nostri figli e nipoti, tra questo e il decreto precedente, ai nuclei familiari resta poco o nulla”.

“Probabilmente il Governo – ha proseguito De Palo – sa che i 26 milioni di famiglie italiane, che hanno saputo rispondere senza polemiche e con responsabilità alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, non possono scioperare e, nonostante tutto, dovranno continuare a fare gli ammortizzatori sociali di un Paese che sembra non volerle vedere. Ci spiace molto, ma ci teniamo a sottolineare come il messaggio, lanciato dal presidente Conte, secondo cui aiutando i lavoratori si aiutano automaticamente le famiglie non sta in piedi. Dobbiamo prendere atto che il nostro non è un Paese a misura di famiglia”.

Giornata della famiglia e Coronavirus: interventi di Casellati, Bassetti, Bonetti, Blangiardo e Recalcati

Dopo l’intervento di De Palo sarà dato spazio ai saluti istituzionali, che saranno portati da parte della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, del cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI – Conferenza episcopale italiana e di Elena Bonetti, ministro della Famiglia. Successivamente sarà il turno del professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT, cui toccherà presentare i dati relativi al drastico calo della natalità alla luce dell’emergenza epidemiologica.

Seguirà una relazione del professor Massimo Recalcati, che avrà come tema l’approccio educativo con il quale sono state costrette a misurarsi le famiglie italiane, in relazione alla straordinarietà della situazione emergenziale, data la quale l’assemblea tutta assume un significato davvero particolare, potendo raccogliere la voce delle associazioni che si occupano, in questa fase complessa e drammatica, della vita all’interno dei nuclei famigliari.