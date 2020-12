Le storie di Natale. Il bambino abbandonato di Ragusa. La ninna nanna delle mamme per Vittorio Fortunato

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Un gruppo di mamme ha deciso di incidere un cd, cantando a turno una ninna nanna che potesse far arrivare al piccolo tutto l’amore di cui era stato privato.

Vittorio Fortunato è proprio un bimbo… “fortunato”.

Vi ricordate la sua storia? L’avevamo raccontata anche noi di Ai.Bi.

Il piccolo abbandonato alla nascita, avvolto in una coperta, in un sacchetto della spazzatura a Ragusa, in Sicilia e salvato solo grazie all’attenzione di un commerciante della zona, che avvicinatosi per “gettare” la busta, lasciata in strada nei bidoni, si è accorto dei lamenti del piccolo.

Ora Vittorio Fortunato ha finalmente trovato una mamma e un papà che lo ameranno per tutta la vita. Per adesso è in affido preventivo in una famiglia fuori Ragusa. “Un provvedimento che servirà a consentire di sbrigare le pratiche istruttorie. Ma Vittorio Fortunato rimarrà in quel nucleo familiare che si prenderà cura di lui” chiarisce Claudia Perrino, legale che si occupa della tutela del piccolo, in un servizio andato in onda su Video Mediterraneo e riportato da Ragusa Oggi .

La vicenda del piccolo Vittorio Fortunato aveva commosso tutta la comunità ragusana (e tutta Italia), che si era attivata fin da subito in una gara di solidarietà per il bimbo. Giochi ed indumenti erano arrivati per lui in ospedale.

E per cullare il neonato rimasto senza l’amore di una famiglia, un gruppo di mamme ha deciso perfino di incidere un cd, cantando a turno una ninna nanna che potesse far arrivare al piccolo Vittorio Fortunato tutto l’amore di cui era stato privato.

Una rete di mamme solidali che come si legge su Ragusa Oggi, si è data il nome di “La culla del villaggio” riprendendo un antico detto per il quale “un bambino, per crescere ha bisogno di un villaggio che lo ami”.

E Vittorio Fortunato ad amarlo ha trovato una città intera!