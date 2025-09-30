Marocco. Come cambiare il destino di Ihab?

Il padre scomparso, la madre elemosina per strada, una baracca in un giardino come casa. Con un’Adozione a Distanza puoi trasformare la vita di Ihab: dalla strada alla scuola, dalla paura alla speranza
In Marocco, a pochi passi dal nostro mondo quotidiano fatto di certezze e comodità, vive Ihab, un bambino che a novembre compirà 10 anni.
Suo padre non si sa dove sia, e la sua giovane madre porta avanti da sola la responsabilità di crescere Ihab e i suoi due fratelli. Per sopravvivere è costretta a chiedere l’elemosina per strada e la famiglia non ha una vera casa: vive in un giardino, senza un tetto stabile né sicurezza.
In queste condizioni, anche i gesti più semplici diventano una lotta quotidiana.
La scelta dolorosa
Con coraggio, sua madre ha dovuto iscriverlo al centro APA, sperando per lui un futuro diverso.
Qui Ihab potrebbe finalmente avere la possibilità di frequentare la scuola, ricevere cure e vivere in un ambiente protetto. Ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti e lo sostenga, infondendogli fiducia e speranza anche “da lontano”
Un cammino da costruire insieme
Con un’Adozione a Distanza, puoi diventare parte del cammino di Ihab. Il tuo sostegno gli permetterà di continuare a studiare, crescere in serenità e avere accesso a cure, cibo e istruzione. Con un piccolo gesto, puoi trasformare la sua timidezza in forza, i suoi sogni in progetti concreti, il suo presente difficile in un futuro pieno di speranza.
Non lasciamo che Ihab resti prigioniero delle difficoltà.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a distanza Ihab è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire ad Ihab la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Potrai ricevere la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ihab ti sta già aspettando! Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ihab. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno. Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Ihab, accompagnandola, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.