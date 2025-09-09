Marocco. Il sogno della madre di Ayoub: “Che abbia un futuro migliore del mio!”

Oggi, tu puoi fare la differenza nella vita di Ayoub. Non lasciare che la sua mamma resti sola davanti alle difficoltà: scegli di accompagnare Ayoub nel suo percorso di vita e di regalargli quel futuro desiderato con un’Adozione a Distanza
Ayoub ha solo 13 anni e fine a poco tempo fa viveva in una piccola stanza condivisa con la madre e la nonna: uno spazio angusto che fa da cucina, camera e rifugio.
La madre, una donna coraggiosa e instancabile, lavora come addetta alle pulizie per mantenere la famiglia, ma i guadagni non bastano. Ogni giorno combatte contro la povertà, con un unico grande sogno: garantire a suo figlio un futuro migliore.
Il centro di accoglienza come unica speranza
Purtroppo, con il crescere delle difficoltà, la donna, con un atto d’amore immenso e doloroso, ha deciso di affidare Ayoub a un centro di accoglienza. Una scelta fatta con il cuore, affinché il ragazzo potesse ricevere istruzione, protezione e un ambiente più dignitoso.
Oggi il ragazzo si trova al centro APA e chi lo ha conosciuto lo descrive come un ragazzo gentile e rispettoso. Ha un sorriso contagioso pur essendo timido e riservato.
Ayoub sogna di crescere, studiare e costruirsi un futuro diverso, ma per riuscirci ha bisogno di un sostegno concreto: il tuo.
Con un’Adozione a Distanza puoi offrirgli cibo, cure mediche, istruzione e la possibilità di vivere serenamente la sua vicina adolescenza.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a distanza Ayoub è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire ad Ayoub la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Potrai ricevere la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ayoub ti sta già aspettando! Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ayoub. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno. Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Salah, accompagnandola, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.