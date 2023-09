Natale Solidale… Così le aziende possono regalare un sorriso a tanti bambini abbandonati

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il Natale è ancora lontano ma le aziende si stanno già preparando per i regali a dipendenti e fornitori, come ci scrive Chiara. Ai.Bi. propone alle aziende una regalistica di qualità e solidale, in collaborazione con Longo e Alessi, per sostenere i progetti di accoglienza e protezione dei bambini senza famiglia in Italia e nel mondo

Buongiorno,

sono Chiara, dell’ufficio acquisti di una grande azienda con sede a Bologna. Vi contatto perché abbiamo ricevuto il vostro catalogo natalizio per la regalistica aziendale e ci piacerebbe avere maggiori informazioni sulla vostra Campagna Natale Solidale per le aziende.

Stiamo cominciando a informarci per i cesti natalizi da regalare a tutti i dipendenti e vorremmo appoggiarci a realtà che si occupano di progetti solidali. So che è ancora presto per pensare al Natale ma dobbiamo presentare le proposte alla nostra Direzione in tempo per poter essere approvate dato che i cesti andranno poi consegnati a diverse sedi su tutto il territorio nazionale per poter essere distribuite prima delle chiusure natalizie.

Per questo motivo vi chiedo se fosse possibile avere un catalogo completo con le vostre proposte.

Grazie,

Chiara

Gentile Chiara,

non è mai troppo presto per parlare di Natale! I mesi passano in fretta e si corre il rischio di arrivare a ridosso delle festività e dover poi fare tutto di corsa, è quindi sempre meglio organizzarsi con anticipo soprattutto quando si parla di grossi quantitativi.

Il Natale solidale per le Aziende con Ai.Bi.

La Campagna Natale Solidale Aziende è sviluppata in collaborazione con partner leader nella fornitura e distribuzione di regalistica B2B e ci permette di offrire alle aziende un’ampia gamma di proposte di qualità che hanno un valore aggiunto: quello di donare un aiuto concreto ai bambini che vivono in gravi difficoltà familiari. Anche quest’anno abbiamo quindi rinnovato la collaborazione con due grandi partner e amici dell’associazione, Longo Speciality e Alessi.

La Campagna Natale Solidale di Ai.Bi. è nata proprio con l’intento di dare anche alle aziende la possibilità di fare la loro parte trasformando i regali aziendali in diritti per i bambini e le famiglie più vulnerabili.

Anche questo Natale oltre 200 milioni di bambini, bambine e adolescenti in Italia e nel mondo festeggeranno senza una famiglia.

Ai.Bi. da quarant’anni è al loro fianco e al fianco delle famiglie più in difficoltà. In Italia, garantisce accoglienza, sostegno e protezione alle mamme con bambini e agli adolescenti soli nelle oltre 20 Comunità Mamma-Bambino e Comunità per Adolescenti e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale attraverso i Centri Servizi per la Famiglia “I Pan di Zucchero”. All’estero, Ai.Bi. continua ad operare, ogni giorno, per promuovere migliori condizioni di vita all’interno degli orfanotrofi, garantire il diritto all’educazione, alla salute e sostenere le famiglie d’origine affinché possano riaccogliere e crescere i propri figli con uno sguardo sempre attento agli adolescenti e giovani senza famiglia affinché possano essere preparati e accompagnati all’autonomia oltre l’orfanotrofio e avere accesso a borse di studio e lavoro.

Tornando alla tua richiesta, per poterti far avere un’offerta in linea con le vostre esigenze ci servirebbero alcune informazioni più specifiche come la quantità dei cesti di cui avete bisogno, il budget indicativo dedicato a questa attività e se avete preferenza sulla tipologia di prodotti da inserire.

Per determinati quantitativi è possibile anche comporre confezioni personalizzate con prodotti Longo e Alessi.

Per quanto riguarda le spedizioni a diverse sedi non ci sono problemi in quanto il nostro partner Longo si occuperà di tutta la parte di confezionamento, logistica e spedizione tramite corrieri espressi su tutto il territorio nazionale.

Donare un sorriso è una Grande Impresa e il vostro contributo è davvero prezioso!

Informazioni

Nella speranza di averti dato tutte le informazioni necessarie per potervi avere al nostro fianco per questo Natale ti ringrazio per averci contattati e ti invito a contattarci al n 0298822359 o a scriverci all’indirizzo aziende@aibi.it per qualsiasi ulteriore informazione o specifico chiarimento.

Buona giornata,

Staff Ai.Bi.