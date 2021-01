Con il Covid si è tornato a partorire in casa. Ecco cosa è il “free birthing”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Nel Regno Unito le donne che lo scelgono sono circa il 2%. Ma l’interesse è salito anche in Italia

Partorire in casa? Una scelta che torna di moda, grazie alla pandemia. Lo riportano i dati: sia in Europa che negli Stati Uniti, in virtù delle incertezze provocate dalla pandemia, molte donne hanno scelto di partorire in casa, come si faceva una volta, senza l’ausilio di uno staff medico di supporto. Il fenomeno è definito “free birthing” e ha ricevuto un impulso con la scarsità di personale sanitario e la sospensione dei normali servizi a causa dei vari lockdown applicati dai Paesi occidentali.

Nel Regno Unito, secondo l’Officer for National Statistics, le donne che scelgono il parto libero sono circa il 2%, “ma – spiega il web magazine Universomamma.it – in base ad una ricerca fatta dal King’s College di Londra, durante il primo lockdown, almeno una mamma su 20, cioè il 5%, ha valutato seriamente l’opzione di partorire in casa. (…) Nello stesso periodo anche in Italia si è verificato un maggiore interesse per la questione, così come in Spagna. Da quello che riferisce El Paìs, la paura del contagio ha triplicato le richieste di dare alla luce il nascituro nel proprio domicilio”.

Ma non è solo la paura a spingere una madre a partorire in casa. Secondo la Società Italiana di Neonatologia (SIN) tra le ragioni vi sono anche: una visione della gravidanza più olistica; il bisogno di sentirsi padrone del proprio corpo; il desiderio di partorire in un ambiente più confortevole; ragioni culturali o religiose.





Tuttavia, “per garantire che il parto a domicilio non determini rischi inutili ed inaccettabili per mamma e neonato – ha detto la SIN – è necessario che vengano rispettati alcuni fondamentali requisiti di sicurezza. Occorre la corretta identificazione dei fattori di rischio assoluto […] Il parto a domicilio deve essere parte di un sistema di assistenza alla gravidanza e al parto ben integrato con le strutture ospedaliere, come avviene ad esempio nel Regno Unito e in Olanda”.