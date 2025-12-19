Educare il domani: la riscoperta dell’orgoglio di essere mogli e madri

Share Post Share Whatsapp Messenger

Durante la tradizionale giornata di scambio di auguri natalizi, il gruppo di mamme del progetto Relazioni positive ha raccontato in un’esposizione quanto vissuto e quanto imparato in mesi di attività e momenti di scambio

Da qualche mese le “mamme del mercoledì”, ovvero il gruppo di donne che si è creato grazie alle attività del progetto Relazioni Positive, portato avanti da Ai.Bi. Amici dei Bambini nel quartiere di Affori, a Milano, con il contributo di Fondazione di Comunità Milano, stava ragionando su un modo per comunicare al resto del quartiere quanto sia stata bella e preziosa l’esperienza vissuta in 18 mesi. L’obiettivo era anche quello di invogliare qualche nuova mamma a entrare a far parte del gruppo!

Madri in mostra

È nata così l’idea del “mettersi in mostra”, uscendo dal centro Fidarsi della Vita, dove si sono svolte tutte le attività del progetto: in occasione del tradizionale scambio di auguri per Natale, le mamme hanno allestito un piccolo percorso che ha raccontato la loro storia.

È stato bello vederle creare insieme, scegliere i materiali da utilizzare e progettare il modo migliore per comunicare quanto vissuto.

Alla fine, hanno deciso di dividere il percorso in cinque tappe: da dove siamo partite; ti scatterò una foto; Ramadan ed explosion Box; corso di cucina, corso di ceramica, corso di pelletteria e uscita a Monza e PizzAut.

Ogni tappa è stata “spiegata” con un pannello scritto – aperto da una citazione scelta insieme – e con alcune immagini stampate.

Sui tavoli, sono stati esposti gli oggetti creati dalle mani delle mamme, che in questi mesi hanno dimostrato una grandissima capacità artistica!

L’orgoglio di un percorso di crescita

Più di ogni parola però, hanno detto i loro sguardi, pieni di orgoglio, che in silenzio hanno saputo raccontare cos’hanno rappresentato per loro questi incontri: un’occasione di riscoperta di se stesse come donne oltre che come mogli e come mamme. Un’occasione di scoperta delle proprie capacità a volte nascoste e a volte persino sconosciute, un punto di partenza per fare altre cose belle come mamme e come donne!

Il progetto Relazioni Positive

La mostra è stata allestita a conclusione del progetto Relazioni Positive finanziato da Fondazione Comunità Milano realizzato da Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS in collaborazione con La Lanterna ODV in occasione della festa d’Inverno con tradizionale scambio di auguri ed è stata completata dallo spettacolo teatrale “the Mary Shelley Picture Show” del gruppo “Minima Theatralia.