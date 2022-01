San Valentino con Ai.Bi. Quest’anno vogliamo amare e amarci di più

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

San Valentino diventa solidale con Amici dei Bambini: un gesto d’amore che contribuisce a salvare dall’abbandono i bambini in grave difficoltà familiare che rischiano di perdere la loro infanzia

Come ogni anno ecco che San Valentino fa capolino nelle nostre vite e nella nostra quotidianità ricordandoci di circondarci d’amore, e non solo per il 14 febbraio. Sì perché in questo San Valentino 2022 abbiamo ancora più bisogno di amore, calore di abbracci non dati e rimasti in sospeso. Ci sentiamo ancora più romantici e innamorati e tutto ciò che vogliamo è circondarci d’amore e di luce.

Un pensiero di luce e positività che illumini tutto e che duri per sempre e non importa a chi è indirizzato purché si dedichi col cuore. E parla ancora di più di amore se un regalo è anche solidale. Amore che si moltiplica dunque: rende felice chi lo riceve e chi grazie a questo ha una speranza in più.

Per questo anche quest’anno si rinnova il San Valentino solidale con Ai.Bi. che per l’occasione propone diverse soluzioni per un San Valentino diverso da tutti gli altri per esprimere amore, amicizia, affetto o gratitudine.

Con Amici dei Bambini puoi scegliere tra i voucher Cena romantica “Il Bello che Fa Bene”: da nord a sud puoi festeggiare in un ristorante gourmet con i voucher cena offerti dai migliori chef a “scarto zero”. Emozioni per le papille gustative e per il cuore. Hai tempo per “spenderlo” fino ad aprile 2022!

Se invece ti alletta di più l’idea di regalare un capo di alta moda, accessori di tendenza, cosmetici, oggetti di design per la casa o tanta buona cioccolata puoi allora scegliere tra i tanti prodotti donati da grandi brand a sostegno dei progetti di Ai.Bi.

Fai un giro nel nostro Temporary Shop Solidale “San Valentino Edition” e cedi alla tentazione…

“The last but not the least” (ultimo ma non meno importante) puoi optare per un San Valentino al…bacio intergalattico!

Alan Zeni, l’eclettico artista lodigiano noto per i suoi disegni “i Baci di ZA”, anche quest’anno firma la linea di prodotti per la festa degli innamorati

Un cuore con due labbra portatrici di “un messaggio d’amore intergalattico, dove solo la paura è l’unica cosa che fa paura all’amore“, è il leit motive del merchandising personalizzato Ai.Bi.: tshirt, shopping bag, tappetino mouse, borracce, cuscino, tazze e tanto altro.Scegli il tuo regalo solidale “intergalattico”

E allora, quale migliore regalo per chi si ama? Marito, moglie, fidanzato, amico, figlio o anche per se stessi…? Scegliendo i doni solidali di Ai.Bi. trasformerai il tuo amore in un aiuto concreto per i bambini abbandonati e in grave difficoltà familiare che rischiano di perdere la loro infanzia.

Buon San Valentino!