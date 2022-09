1 settembre: si riprende. Ecco tutte le offerte di lavoro con Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Con l’inizio di settembre si ampliano le attività di Amici dei Bambini. Per raggiungere i nuovi obiettivi c’è bisogno di risorse che arricchiscano l’organico, in Italia e all’estero. Dai cooperanti agli educatori, dalla comunicazione alla cooperazione, ecco tutte le posizioni aperte

Settembre, andiamo. È tempo di… ricominciare. Non solo la scuola, che ha in questo mese il suo punto di partenza per antonomasia, ma anche le varie altre attività, seppure molte non si siano mai fermate durante l’estate, a settembre riprendono il pieno dei loro impegni e, anzi, ne fanno partire di nuovi.

Ai.Bi. – Amici dei Bambini è tra quelle che non hanno mai smesso di portare avanti i propri progetti anche nei mesi scorsi, perché, come da sempre ripetiamo, l’emergenza e l’abbandono non vanno mai in vacanza. Ma, arrivati a settembre, l’impegno si fa ancora maggiore e lo slancio si moltiplica, con nuovi progetti pronti a partire e nuovi traguardi da raggiungere. Traguardi per i quali Ai.Bi. sta cercando nuove forze, da inserire in diversi ambiti dell’organico per raggiungere sempre più bambini abbandonati e sempre più famiglie in difficoltà e, soprattutto, farlo in maniera sempre migliore e più efficace.

Tutte le posizioni aperte per lavorare in Ai.Bi. – Amici dei Bambini

Area Cooperazione Internazionale

Le ricerche sono aperte sia per l’Italia, sia per l’estero. Partendo da qui, i “fronti” da coprire sono due: l’Ucraina e il Centro-Sud America. Per entrambi, Ai.Bi. sta cercando una/un cooperante espatriato che possa fare da punto di riferimento nel Paese e coordinare i vari progetti, già in essere o che inizieranno nel prossimo periodo.

Sempre per quanto riguarda l’emergenza Ucraina, ma con sede di lavoro in Italia, sono aperte le ricerche per una Coordinatrice/Coordinatore degli interventi, una Mediatrice/Mediatore Linguistico, una psicologa/psicologo.

Ancora in ambito Cooperazione Internazionale, Ai.Bi. sta cercando anche una/un Desk Officer da inserire a supporto del responsabile dell’Area Cooperazione Internazionale nelle sue attività.

Area Accoglienza Italia

Venendo alle posizioni che riguardano l’accoglienza nell’ambito dell’emergenza Ucraina in Italia, sono aperte le ricerche per una Coordinatrice/Coordinatore degli interventi, una Mediatrice/Mediatore Linguistico, una psicologa/psicologo.

Tante sono anche le richieste per quello che, come noto, è un problema comune a tutto il settore: la mancanza di educatori di comunità. In attesa di forze fresche che arriveranno anche grazie all’apertura della Regione Lombardia agli educatori senza laurea e iniziative come quella di Faris, con il suo corso di formazione di 70 ore che ha ricevuto tantissime richieste, sono già aperte diverse vacancy per educatori professionali da inserire nella Comunità Adolescenti, nella Comunità mamma bambino di Buccinasco e in quella di San Giuliano Milanese, e nella Comunità Familiare sempre a San Giuliano.

Area Comunicazione

Quattro le posizioni aperte nell’ambito della comunicazione e della raccolta fondi: la prima riguarda una/un referente relazioni pubbliche, per la gestione e lo sviluppo dei rapporti con le Aziende e altri contatti High Value da coinvolgere a sostegno alle attività di Ai.Bi.

Altre due vacancy riguardano le figure di addetto ufficio stampa e gestione del sito web dell’Associazione di fedeli costituita da famiglie adottive e affidatarie “La Pietra Scartata”; e di Social Media Manager e Digital Fundraising.

L’ultima ricerca, in questo ambito, è per una risorsa da inserire nell’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi con il ruolo di Big donor & Corporate Fundraiser.

Sono altresì aperte le richieste per due stage curricolari nell’ufficio Sostegno a Distanza e nell’ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi.

Area progettazione

Ancora aperta, infine, la ricerca per una risorsa da inserire all’interno dell’Ufficio Progetti, sempre con sede in Italia, con il ruolo di Controller e Progettazione.

L’elenco e i dettagli di tutte le posizioni aperte, nonché le indicazioni per mandare la propria candidatura, si possono trovare nella pagina “lavora con noi” del sito dell’Associazione.