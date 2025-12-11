Un nuovo sostegno contro il caro energia: bonus da 55 euro per chi ha ISEE basso

Previsti un totale di 250 milioni per 4,5 milioni di famiglie e un taglio degli oneri per le imprese
Il governo sta valutando l’introduzione di un nuovo bonus destinato ad alleggerire il peso delle bollette elettriche per le famiglie in difficoltà economica.
A quanto corrisponde il contributo?
La misura prevede un contributo annuo straordinario da 55 euro rivolto ai clienti domestici residenti con un Isee fino a 15.000 euro, oppure alle famiglie numerose con almeno quattro figli e un Isee inferiore a 20.000 euro. L’intervento avrebbe l’obiettivo di sostenere i nuclei già beneficiari dei bonus energetici e coloro che nel 2023 hanno avuto accesso a sussidi simili, ampliando così la platea delle tutele.
Un aiuto per le famiglie
Secondo le stime, il nuovo contributo potrebbe coinvolgere circa 4,5 milioni di famiglie, per un costo previsto di 250 milioni di euro nel 2026. Il bonus straordinario andrebbe inoltre a sommarsi al contributo ordinario riconosciuto ai nuclei con Isee non superiore a 9.530 euro, o alle famiglie numerose con Isee entro i 20.000 euro.
Per finanziare il provvedimento, l’esecutivo prevede un costo di circa 250 milioni di euro. Soldi che dovrebbero essere messi nel bilancio della Cassa per i servizi energetici ambientali, come la definisce il Sole 24 Ore: “una sorta di salvadanaio che gestisce le risorse che nel corso dell’anno vengono recuperate dal settore”
Contenere il caro energia
Le misure, se confermate, mirano a contenere l’impatto del caro energia e a garantire maggiore sostenibilità economica sia per le famiglie più fragili sia per il tessuto produttivo del Paese.