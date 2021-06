Temporary Shop Solidale di Ai.Bi. Summer Edition: tanti prodotti di grandi marchi

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

All’interno dello shop solidale di Ai.Bi. si trovano tanti prodotti in continuo assortimento, dai gioielli ai giochi, dalle pentole ai vestiti, per dare un sostegno al futuro dei bambini in difficoltà familiare

È cominciato da qualche giorno il primo appuntamento estivo con il Temporary Shop Solidale a sostegno dei progetti per i bambini abbandonati e le famiglie in difficoltà portati avanti da Ai.Bi. – Amici dei bambini. Lo shop rimarrà attivo fino al 30 luglio, con un’ampia gamma di prodotti di grandi marchi in continuo rinnovamento!

Qualche esempio: per dare un tocco di classe alla cucina, si può puntare sugli esclusivi prodotti di design come le tazzine da caffè Art Collection by Illy Cafè o i raffinati calici da vino di Rocco Bormioli. Per chi punta alla ricerca degli accessori giusti, invece, i prodotti da tenere d’occhio sono i bracciali e i ciondoli Chantecler e Dexter Milano, così come le borse cruelty-free di Save My Bag. Altrimenti, per scegliere l’alleato giusto per una serata estiva con amici, si potrà fare una donazione per portarsi a casa i prodotti make-up di KIKO e B&M.

Rendi solidali le tue passioni per i grandi marchi!

Tornando agli amanti degli accessori, la scelta spazia anche nel campo degli occhiali da sole, con i modelli Emilio Pucci; gli orecchini Sunnei e i portafogli Armani, magari da abbinare a capi di Elite, Anna Viero Cashmere, Merola Gloves e Ornella Prosperi.

L’Enciclopedia d’Arte Italiana e le stampe d’autore di Antonello Blandi Sicilia Colorata sono la scelta giusta, invece, per gli appassionati del mondo dell’arte. Mentre, per chi ama cucinare dolci, sarà difficile resistere al richiamo delle tortiere e degli stampi per budini e plumcake di Guardini e Lagostina.

Non è ancora abbastanza? Nel Temporary Shop solidale di Ai.Bi. si trovano anche gli asciugamani e i teli mare Frette, i prestigiosi vini Caprai o una maxi borsa Hogan. Per non scontentare i più piccoli, invece, si può scegliere un gioco Mattel e Peg Perego, mentre le coloratissime ciotole di Alessi faranno felici anche gli amici a quattro zampe! Insomma, il Temporary Shop solidale di Ai.Bi. non dimentica proprio nessuno.

