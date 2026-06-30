Ucraina. Nikita, 12 anni, e una speranza da sostenere a distanza

Share Post Share Whatsapp Messenger

Dopo oltre 4 anni di guerra, e senza più la mamma, Nikita ha bisogno di un’Adozione a Distanza per capire le sue emozioni e trasformare le paure in speranza per il futuro

Nikita è nato a Kiev e oggi vive con la zia Oksana, dopo la morte della mamma. Suo padre lavora a Kiev, ma i due si vedono solo sporadicamente, non molto spesso. Nonostante tutto, la famiglia è abbastanza serena e cerca di organizzare la vita del bambino nel modo migliore possibile, anche grazie alla ludoteca di Volodarka, epicentro del progetto di sostegno a distanza di ai.Bi. Amici dei Bambini, dove ogni giorno tanti minori trovano rifugio, accoglienza e supporto psicologico.

Paure e difficoltà emotive

Nikita ha appena compiuto 12 anni, studia a scuola ed è un bambino energico, gioioso e molto attivo. Ama stare con gli amici, partecipare ai giochi e contribuire a creare un clima allegro nel gruppo.

Dietro il suo sorriso, però, Nikita porta con sé diverse difficoltà emotive. Un’Adozione a Distanza consentirebbe di implementare le attività artistico-terapeutiche a cui partecipa alla ludoteca, che gli consentono di imparare a riconoscere le sue emozioni e ad affrontarle, soprattutto per elaborare le paure legate alla guerra e ai pericoli della vita quotidiana.

Sempre in ludoteca, inoltre, anche la sua famiglia potrà trovare sostegno psicologico e la certezza di avere un luogo di riferimento in cui ritrovare serenità. In attesa che finalmente possa tornare la pace.

Scegliere di sostenere Nikita significa esserci per un bambino vivace e sensibile, che ha bisogno di sentire che accanto a lui c’è qualcuno che lo accompagna con costanza, anche se da lontano, in ogni momento della sua vita, aiutandolo a trasformare la paura in rinnovata fiducia verso il futuro.

A cura degli espatriati e degli operatori di Ai.Bi. nel Paese.

Amici dei Bambini è presente in Ucraina dal 1999

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Nikita è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Nikita la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Nikita ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Nikita. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.