Ucraina. Sognare la pace a 10 anni. Dona la speranza a Uliana

Dall’Ucraina un appello per un’adozione a distanza per aiutare la piccola Uliana a curare le ferite della guerra

Uliana ha quasi 10 anni e vive in Ucraina, in un piccolo villaggio chiamato Lykhaci, vicino a Vodarka.

La situazione familiare

Abita con la mamma: i genitori sono divorziati e del papà non si hanno notizie. Ha una sorella maggiore, ormai adulta, che vive già la sua vita. La mamma non lavora e, nonostante l’affetto e l’impegno quotidiano, la situazione socio-economica della famiglia resta difficile.

Un’infanzia in guerra

Il conflitto in corso ha lasciato segni profondi anche nei cuori dei più piccoli. Uliana è una bambina dolce e responsabile, ma negli ultimi tempi sta affrontando difficoltà emotive legate alle paure e ai traumi del conflitto. Per questo frequenta con entusiasmo la ludoteca e partecipa al progetto educativo, dove trova uno spazio sicuro, amici e il supporto di una psicologa che la aiuta a riconoscere e gestire le emozioni.

Con un’adozione a distanza puoi offrirle sostegno, stabilità e speranza, aiutandola a crescere e a guardare al futuro con più fiducia. Un piccolo gesto può fare una grande differenza nella sua vita.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Uliana è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Uliana la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Uliana ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Uliana. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.