Vorrei fare una sorpresa per questo Natale: mettere sotto l’albero un Sostegno a Distanza per mia moglie. Come posso fare?

Cara Ai.Bi., vi scrivo perché da un po’ di tempo, commentando in famiglia ciò che accade in giro per il mondo a causa di questa disgraziata pandemia, mia moglie continua a chiedersi che cosa dovremmo fare per questo Natale e cioè pensare davvero di non sprecare tanti soldi per i regali ai nostri figli e insegnar loro, magari proprio in questo momento, un gesto di solidarietà. Ho pensato così che un Sostegno a Distanza per dei bambini abbandonati possa essere il regalo perfetto da fare a mia moglie e ai nostri figli. Però vorrei farle una sorpresa. Come posso fare? Ludovico

Caro Ludovico,

grazie di cuore per la Sua sensibilità e per averci scritto. Le confermiamo che regalare a Natale un Sostegno a Distanza è davvero un grande gesto d’amore nei confronti di tutti quei bambini che non potranno trascorrere il Natale con la propria famiglia, con una mamma e un papà.

Come giustamente ha messo in evidenza Lei, Ai.Bi. promuove due tipologie e cioè sia l’Adozione a Distanza che il Sostegno a Distanza. Le illustriamo quindi le peculiarità di entrambe queste forme di supporto all’infanzia e le differenze reciproche.

Attivando un Sostegno a Distanza, realizzerà una partecipazione diretta alle attività progettuali di Ai.Bi. rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il Suo sostegno contribuirà a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli.

Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro, se finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera, o di 10 euro al mese, se a favore del progetto Fame di Mamma a sostegno delle strutture di accoglienza aperte in Italia.

Con l’Adozione a Distanza, invece, si viene a creare un rapporto più “personalizzato” ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà famigliare. Uno degli elementi che caratterizzano maggiormente l’Adozione a Distanza con Ai.Bi. è infatti il rapporto esclusivo tra padrino e figlio a distanza. A sostenere quel bambino, infatti, sarà un unico e solo sostenitore che avrà la possibilità di comunicare direttamente con lui, ricevere foto e aggiornamenti periodici sul suo percorso di crescita e, qualora lo desideri, potrà andare ad incontrarlo nel suo Paese. Potrà così nascere un’autentica grande storia di amore con un “figlio lontano”.

L’Adozione a Distanza richiede un impegno mensile di 50 euro per garantire al bambino “adottato” tutto ciò che necessita per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario etc.)

E per quanto riguarda l’idea di fare una sorpresa da mettere sotto l’albero come regalo, quando e se deciderà di attivare un’Adozione o un Sostegno a Distanza, al momento dell’attivazione scriva ai nostri operatori alla mail sad@aibi.it chiedendo di farsi spedire la cornicetta Amici dei bambini con la foto del minore o della comunità che ha scelto di attivare. Sarebbe carino metterla sotto l’albero magari con un bigliettino suo personalizzato per la sua famiglia. Inoltre potrà comunque stampare il dossier scheda che le spediremo e confezionarlo con un nastrino.

In ogni modo per qualsiasi altra richiesta non esiti a contattarci.

Infine, un’importante precisazione. Tutte le quote – sia quelle del sostegno a distanza che quelle dell’adozione a distanza – vengono destinate all’80% alla comunità scelta o al progetto personalizzato del bambino adottato e solo il 20% alle spese di gestione e operative e alle campagne di informazione e sensibilizzazione. Inoltre sono tutte donazioni deducibili ai fini fiscali.

La aspettiamo presto: visiti la pagina dedicata sul nostro sito e ci contatti pure al numero 02.988.221 tasto 3 o via e-mail all’indirizzo sad@aibi.it.

Le auguriamo un felice e sereno Natale a lei a e a tutta la sua famiglia

Staff Sostegno a Distanza