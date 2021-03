Adozione Internazionale. Canada: corsi di formazione on line per i futuri genitori adottivi personalizzati e interattivi

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Le agenzie governative del Quebec superano le difficoltà dettate dalla Pandemia con la creazione di corsi di formazioni interattivi, personalizzati, per i futuri genitori adottivi.

L’International Reference Center for the Rights of Children Deprived of their Family – ISS riporta un articolo di Jessica Jefford, assistente sociale presso il Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, che racconta degli sforzi fatti per adattare l’offerta formativa ai potenziali genitori adottivi durante il difficile periodo della pandemia.

In Quebec (Canada), fin dall’inizio degli Anni 2000 vengono offerti corsi gratuiti di formazione pre-adozione nelle principali città come Montreal e Quebec City. Ad occuparsene sono le agenzie governative locali responsabili delle adozioni: Centers Intégrés Universitaires de Santé et Services Sociaux, CIUSSS.

Chiaramente, la Pandemia ha modificato gli scenari, rendendo impossibile continuare a offrire corsi in presenza a gruppi di persone. La necessità della formazione, però, non è certo venuta meno e, anzi, un periodo come questo, nel quale i processi di adozione internazionale sono sospesi, può essere propizio proprio per intensificare l’attività.

Corsi di formazione online



Il CIUSSS dell’Ouest-de-l’île-de-Montréal’s Intercountry Adoption Service ha infatti sfruttato questo periodo proprio per ristrutturare il suo programma di formazione in un formato interattivo, fruibile interamente online.

La struttura del corso è suddivisa per tematiche cliniche e ogni argomento viene presentato attraverso video interattivi adattati per i singoli fruitori. Ogni sessione è pensata sia per presentare informazioni teoriche, sia per proporre attività e discussioni interattive. Al termine di ogni sessione, ai partecipanti vengono lasciati degli spunti di riflessione che sono poi ripresi all’inizio del successivo incontro, dando nel contempo la possibilità di porre domande e approfondire, così, alcuni aspetti specifici che possano interessare quei determinati, futuri, genitori.

La modalità di fruizione online dei corsi, inoltre, permette la partecipazione anche a chi risiede lontano dai grandi centri abitati e avrebbe difficoltà a spostarsi per usufruire della formazione continua.

Un passo ulteriore

Quando la Pandemia sarà finita, è prevista una sessione di gruppo speciale che darà modo ai partecipanti di scambiarsi l’un l’altro pareri ed esperienze, così da poter costruire una rete di relazioni reciproche.

Il modello pensato dal CIUSSS dell’Ouest-de-l’île-de-Montréal’s Intercountry Adoption Service può essere adottato anche da altre agenzie e dipartimenti responsabili localmente di affidi e adozioni.

Il feedback finora ricevuto, sia dai partecipanti sia dei professionisti coinvolti, è molto positivo, a sottolineare la cruciale importanza della formazione per i futuri genitori adottivi. I bisogni dei bambini adottati internazionalmente sono aumentati e qualsiasi iniziativa che possa rispondere alle specifiche esigenze dei singoli candidati deve essere incentivata.