Adozione Internazionale. Nigeria. Cathy: la speranza di una famiglia e la corsa verso la sua operazione

La storia della piccola nigeriana, affetta da cataratta bilaterale, che ha commosso tanti cuori e spera di potersi operare grazie al Fondo per l’Accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini. In corso una raccolta fondi per la sua operazione
Qualche tempo fa, nella sezione “Figli in attesa” del sito di Ai.Bi., abbiamo pubblicato la storia di una bambina: Cathy (nome di fantasia).
Da allora, la sua vicenda ha commosso il cuore di tante persone. Prova ne sia il fatto che sono arrivate ben 29 richieste di informazioni da parte di coppie, famiglie e single, desiderosi di accoglierla nella propria casa. Purtroppo, per motivi diversi, nessuno di questi percorsi ha potuto concretizzarsi. Ma non ci arrendiamo: siamo certi che da qualche parte c’è la famiglia giusta pronta ad accogliere Cathy con amore.
Anche perché, tanti di coloro che hanno scritto hanno espresso la loro disponibilità ad aiutare comunque Cathy, perlomeno per quanto riguarda il suo problema di salute.
L’accoglienza che cura
Nell’appello, infatti, veniva segnalato che Cathy, purtroppo, è affetta da cataratta bilaterale. Una condizione che la rende fortemente ipovedente e le impedisce anche di andare a scuola. Ha urgente bisogno di essere operata, ma la condizione di istituzionalizzazione del Paese in cui vive rende difficile l’accesso a una struttura ospedaliera che possa offrire un intervento adeguato e con buoni esiti. Per questo motivo, veniva sottolineata l’urgenza di una sua accoglienza da parte di una famiglia adottiva, con la quale potesse affrontare l’operazione in un buon ospedale, il conseguente decorso post-operatorio e tutte le relative terapie, sostenuta amorevolmente dalle cure di mamma e papà.
Da allora il tempo è passato, forse troppo. Ma, come detto, forti dei tanti messaggi arrivati, pur continuando a cercare per lei una famiglia, ci siamo attivati affinché Cathy possa essere operata in loco, senza dover attendere oltre. È fondamentale che riceva presto le cure necessarie, in attesa che due braccia amorevoli possano stringerla, consolarla e accompagnarla verso una nuova vita, luminosa e serena.
Per permettere l’operazione di Cathy, Ai.Bi. Amici dei Bambini ha attivato una raccolta fondi chiamata: “Fondo accoglienza bambini abbandonati”.
Già fin da ora ringraziamo tutti coloro che daranno il proprio contributo.
La speranza è quella di potervi dare presto buone notizie: non solo riguardo all’operazione, ma soprattutto al lieto annuncio della sua adozione.