Adozione Internazionale. Dalla Colombia con amore: ecco Andres

Terminate le vacanze estive, la Cicogna di Ai.Bi. ha ripreso il volo verso uno dei paesi a lei più cari: la Colombia, per prendere Andres e portarlo in Italia, dalla sua nuova famiglia
Lei non lo fa, perché è coscienziosa e quando è sul lavoro (che coincide con la sua missione, ma questo è un altro discorso) non ammette distrazioni, ma, volendo, la cicogna di Ai.Bi. potrebbe volare dall’Italia alla Colombia a occhi chiusi! Tantissimi sono ormai i voli da e verso questo Paese che ha compiuto nell’arco di più di 40 anni. Inoltre, proprio dalla Colombia era tornata poco tempo fa, prima delle vacanze estive.
Benvenuto Andres
E questa volta, la Cicogna di Ai.Bi. torna con uno splendido bambino di 8 anni, Andres, atteso con un grande sorriso sulle labbra dai suoi genitori!
Un altro viaggio si conclude con una grande festa di accoglienza, quindi, e con il benvenuto di tutta Ai.Bi. a chi, da oggi, vede nuovamente soddisfatto il suo più grande diritto: quello di tornare a essere figlio.
Insieme all’abbraccio per i suoi genitori, gli amici e i familiari, però, ci tocca anche dire alla nostra cicogna di smetterla di “battere le ali”: perché è già ora di tornare a “sbatterle”, nei cieli, facendo rotta verso un paese dell’Europa dell’Est. Dove un nuovo figlio la attende.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat, che si apre automaticamente una volta nella pagina dell’Adozione Internazionale. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.
