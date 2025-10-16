Adozione Internazionale. Diventare genitori adottivi: il percorso inizia qui

L’incontro online di Ai.Bi. Amici dei Bambini per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’adozione
Il webinar nasce dall’esigenza di offrire un primo orientamento a tutte le persone, coppie coniugate e single che desiderano avvicinarsi al mondo dell’adozione. Si tratta di un momento formativo pensato per fornire le nozioni di base sulla normativa di riferimento, le procedure da seguire e il significato profondo dell’essere genitori adottivi.
Comprendere il percorso
L’obiettivo principale è accompagnare i partecipanti nella comprensione del percorso che porta alla presentazione della domanda di idoneità all’adozione, sia a livello nazionale sia internazionale. Durante l’incontro saranno illustrati gli strumenti utili per affrontare con consapevolezza le diverse fasi del processo adottivo, dall’informazione iniziale alla scelta dell’ente autorizzato, fino all’avvio delle pratiche.
La metodologia proposta prevede un approfondimento guidato della normativa vigente e un percorso passo dopo passo sulle procedure da espletare. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo degli enti autorizzati per l’adozione internazionale, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le coppie e i single che intendono aprirsi all’accoglienza di un minore proveniente da un altro Paese.
Il webinar è rivolto a chi non ha ancora avuto contatti diretti con il mondo dell’adozione e desidera acquisire una prima conoscenza del percorso. La docenza sarà curata dal Desk Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini, da sempre impegnato nella tutela del diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia.
Il webinar
WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale
21 Ott 2025 – 17:00
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat, che si apre automaticamente una volta nella pagina dell’Adozione Internazionale. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.
